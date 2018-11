Greve foran hård jul

FODBOLD: Der er enorm kamp om pladserne på de to 8'er-positioner på OB's midtbane og foreløbig er Mathias Greve slået tilbage til start, mens tjekkiske Kamil Vacek dårligt er kommet i startboksen og Troels Kløve må finde sig i et job som alternativ wingback.

- Jeg fik en fibersprængning i baglåret mod Esbjerg efter en times spil, og den kunne virkelig mærkes. Men jeg regner med at kunne træne med holdet igen i næste uge, sagde Mathias Greve, da han var færdig med specialøvelserne under den fysiske træner Janus Blonds kommando på Ringen på Dyrskuepladsen.

Greve skal slås hårdt for at komme tilbage inden jul. Måske kan han nå at blive klar til en bænkeplads til hjemmekampen mod AaB den 14. december, før julen synges ind.

Kamil Vacek forlod træningen, da han mærkede et riv i den ene lyske.

Det var første gang, at OB-spillerne i denne sæson måtte fortrække til Ringen for at forberede sig på lørdagens hjemmekamp mod FC Vendsyssel og få rigtigt græs under knopperne efter 14 dages kunstgræs-træning. Vendsyssel træner konstant på naturgræs.

Jacob Barrett Laursen fik sig en muskelskade i lørdags før Nordsjællands-kampen, og er stadig ikke klar.

Samtidig er der også stor tvivl om den hollandske stopper Ramon Leeuwin, der også måtte melde fra til kampen i Farum med en mindre skade. Sport Fyn vurderer, at OB vil spille med samme tre stoppere på lørdag som mod Hjulmands tropper: Marco Lund, Jeppe Tverskov og Alexander Ludwig.