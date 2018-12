Rutinerede spillere

Simon Stasiak fortsætter:

- Vi har i foråret brug for spillere, der her og nu og fra dag ét er klar til 2. division og har prøvet en del. Jeg er sikker på, at Anders Fønss nok skal nå at komme i form til sæsonstarten den 9. marts, siger Stasiak, hvis klub får besøg af ambitiøse AB i grundspillets sjettesidste kamp.

Marienlyst er inden foråret ni point fra nedrykningsstregen, og TPI - der selv har hentet spillere i de seneste uger - befinder sig lige over og ligner netop det hold, som Marienlyst skal gå efter at indhente. Alle point tages med til nedrykningsspillet, hvor gruppe har 12 hold, så der kommer yderligere elleve kampe.

Marienlyst har de seneste uger hentet frem spillere i B1909 - Markus Bay, Jonas Skærlund, Ronny Larsen, Nicolas Jørgensen og Mathias Munk, og nu blev kikkerten rettet mod TPI.

Anders Fønss er kendt som en spiller, der går til grænsen i nærkampene og til tider over, og karrieren har været præget af mange kort - ud over målene.