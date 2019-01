Fem OB-spillere til Cypern

FODBOLD: OB har fem spillere med i kommende landskampe for DBU's ungdom i Cypern. Daniel Obbekjær, Mathias Brems og Valdemar Ibsen er med U7-landsholdet, der 15. og 17. januar spiller to landskampe mod Grækenland. Gustav Grubbe er med U16-landsholdet, der samme datoer spiller to kampe mod Cypern. Hans Christian Bernat er med U19-landsholdet, der også spiller to gange mod Cypern, men allerede den 13. januar også spiller mod Israel. Mathias Jørgensen har meldt fra til træningsturen, fordi han i øjeblikket er med Mönchengladbachs U23-hold i Spanien./leif