Det tynder ud på stopper-pladserne i OB

FODBOLD: Nu tynder det ud på stopper-positionerne for OB blot godt tre uger før sæsonstarten mod FC København, hvis OB agter at fortsætte med at spille med "succes-systemet" 3-5-2 i foråret.

Men i fredagens test kl. 13.00 på kunstgræsset i Ådalen mod 2. Bundesliga-klubben Holstein Kiel er OB kommet i ekstra underskud, fordi Ramon Leewin har fået samme lægproblemer, som hollænderen havde på et tidspunkt i efteråret. Da Marco Lund samtidig har fået sin U21-landsholds-debut i en halvleg mod Mexico på turen til Mellemamerika, hvor Danmark vandt 1-0, så er der smalhals på positionen efter Kenneth Emil Petersens stop ved nytårstide og Alexander Ludwigs langtidsskade.

Mod Kiel skal Jeppe Tverskov igen spille i en firekæde og denne gang sammen med den 21-årige schweizisk-congolesiske prøvespiller Brandon Onkony på 1,89 med fortid hos Torontos andethold. Manden fra Montreux spillede for nylig 70 minutter for Hobro mod AaB og skulle have haft et vist tag på Kasper Kusk.

- Vi har ikke for mange stoppere og spiller igen med en fire-kæde, og det er ikke blevet mindre relevant, fordi det nu er svært at spille med andet. Til gengæld står det fast, at vi vil spille 3-5-2 igen mod Pogon i den første testkamp i næste uge på Tyrkiets-turen. Vi har i hvert fald tre forhåbentlig skadesfri stoppere med i flyveren, siger den bekymrede træner Jakob Michelsen.

OB vil skifte mange spillere i løbet af kampen mod Kiel men ikke et helt hold som mod AGF. Denne startopstilling er et godt bud:

Sten Grytebust - Ryan Johnson Laursen, Jeppe Tverskov, Brandon Onkony, Jacob Barrett Laursen - Mathias Greve, Janus Drachmann, Jens Jakob Dyhr Thomasen, Troels Kløve - Nicklas Helenius, Bashkim Kadrii.

Mikkel Desler blev skadet mod AGF og kan ikke spille. Mandé Syouba er først nu ved at komme tilbage efter en ankelskade og Jonathan Harboe er med U19-landsholdet.