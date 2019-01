Den tidligere OB- Esbjerg- og AGF-angriber Jesper Lange er formentlig den angriber, som Middelfart henter før det forår, hvor klubben går efter oprykning til 1. division, rygtes det over for Sport Fyn.

Fodbold: Middelfart Boldklub har som bekendt visse ambitioner, og klubben ligger i en lovende position i 2 division - før forårets oprykningskapløb.

Og nu sætter Middelfart endnu mere vægt bag ambitioner og henter en tidligere Superliga-profil som forstærkning, melder rygter - og fugle på taget - til Sport Fyns udsendte og kuldskære bastioner.

Det handler om en fynbo, der har spillet cirka 200 Superliga-kampe.

Jesper Lange, der fik sine første seniorkampe i OB, brød siden igennem i Esbjerg og AGF, hvor han ofte profilerede sig med den aggressive, direkte og målsøgende stil, er givet manden, som Middelfart henter.

Lange var senest i efteråret registreret i Ringkøbing, der er en fornuftig og godt trænede klub i 2. division, men nu vælger Lange åbenbart at skifte til Middelfart, der åbenbart kan skærpe truppen, fordi klubben råder over et pænt budget og kan tilbyde kontrakter.

Jesper Lange hører til de spillere, der ikke er bange for duellernes bidske virkninger, og dermed kan han blive en vigtig ekstra faktor i Middelfarts angreb, der i målræven Søren Andreasen, og i den mere tekniske og skudstærke anfører Casper Johansen har nogle mere typiske offensive.

Så hvis Jesper Lange her efter nytår kan bringe sig nær topformen, kan man nemt forestille sig, at den nu 33-årige angriber kan blive en gevinst for Middelfart - for så længe Lange kan løbe, vil han givet prøve at udfordre modstanderen maksimalt.

Middelfart boldklub er i gang med træningen efter nytår og vandt i weekenden en testkamp mod Næsby med 5-0.