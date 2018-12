Barfoed Group ny tribunesponsor

FODBOLD: Den odenseanske ejendoms-gigant Barfoed Group bliver ny sponsor for den store siddetribune på Nature Energy Park, hvor T. Hansen hidtil har huseret.

Fra den 1. januar frem til sommeren 2021 overtaget Barfoed sponsoratet, afslørede Odense Sport & Events administrerende direktør Enrico Augustinus før kampen mellem OB og AaB.

- Vi er i øjeblikket ved at finpudse sponsorkonceptet, og vi er meget stolte over at have fået Barfoed som tribune-sponsor, sagde Enrico Augustinus.

- Med tribunesponsoratet ønsker vi at give noget tilbage til byen, som vi altid har sat så stor pris på. OB er synonym med Odense, som er byen, vi kommer fra og støtter. Vi glæder os til at komme i gang med samarbejdet, da det er vigtigt for Odense at have et godt superligahold med stor betydning for mange mennesker, siger direktør ved Barfoed Group, Jørn Beier om Barfoed Group Tribunen.

- Vi er glade og stolte over den store, lokale opbakning, som vi møder i det fynske erhvervsliv. Det falder rigtig godt i tråd med vores ønske om en kraftigere lokal forankring, hvor vi konstant arbejder for et stærkt superligahold på Fyn, og det støtter Barfoed Group nu op om gennem tribune-sponsoratet, siger kommerciel chef i OB, Jack Jørgensen.

Enrico Augustinus afslørede også sine visioner for 2019.

- Først og fremmest ønsker jeg alt det bedste for Lars Høgh, og så satser jeg på, at vi kan få et rigtigt fodbold-stadion med lukkede hjørner. Nu har jeg set AGF's planer, og så vil vi sammen med Vendsyssel og Hobro være de eneste, som ikke har lukket hjørnerne af på stadion, sagde OSE-direktøren.