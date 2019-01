3-5-2 har været komfortabelt

Jeppe Tverskov er dog ikke nervøs for, at OB kommer til at spille for meget med kun to stoppere i opstarten.

FODBOLD: Jeppe Tverskov var forladt af alle sine kendte makkere i OB's interne test. Til gengæld fik han den 17-årige islandske prøvespiller Teitur Magnusson til at se wendnu mere rolig og kompetent ud. Og måske gjorde det forskellen på de to interne hold, selv om Sten Grytebust havde en Gordon Banks-redning af Nicklas Helenius' hovedstød minuttet efter 1-0-scoringen til Grytebusts hold.

- Det var ærgerligt, at vi ikke kom til at spille mod Holstein Kiel. De ligger godt til i 2. Bundesliga og det havde været sjovt at møde dem. Men de ville åbenbart hellere spille på naturgræs, som jeg har hørt det, sagde Jeppe Tverskov efter nogle tunge løb frem og tilbage efter slutfløjtet på test-kampen.

- Men de påstår, at de mange løbemeter ryger direkte i banken, så det er vi glade for, sagde Tverskov, der ikke var nervøs for, at OB igen blev nødt til at spille 4-4-2 på grund af mangel på stoppere i truppen.

- Vi skal nok nå at spille med tre stoppere, men vi har været udfordret, fordi en del stoppere har været væk, og det har været fint nok at få hjælp fra andre. Vi er en mindre efter Kenneth Emils stop, Ramon Leeuwins skade er ikke så slem og i næste uge kommer Marco Lund hjem, sagde Tverskov om situationen, der inkluderer Alexander Ludwigs knæskade.

- Men det er nogen ting, der har fungeret fint ved 3-5-2. Vi har været komfortable ved systemet, men der er fint at have flere strenge at spille på mod visse hold. Den intern test-kamp var ikke så intens som en Kiel-kamp havde været. Men det var fint i forhold til, hvad jeg tidligere har oplevet og det giver noget til formen, sagde Jeppe Tverskov.