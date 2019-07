- Udviklingen er god og positiv - vi vækster i Faaborg. Ikke bare på antallet af overnatninger men også på dagturs-turister. Vi er et interessant besøgsmål også for folk, der bor i Svendborg og Assens. Vi ser også flere turister, der bor på hotel i København og så tilbringer en dag i Faaborg, siger Mads Sletbjerg.

Faaborg-Midtfyn: At 2018 blev et super år for de faaborgensiske turistaktører kommer nok ikke som en overraskelse. Det var en fantastisk sommer - ikke for bønderne - men for dem, der lejer senge ud til turister og sørger for, at de får noget at spise og at drikke. Nu er der så hårde facts til at understøtte fornemmelsen. En opgørelse lavet af Visit Fyn viser nemlig, at antallet af turist-overnatninger i Faaborg-Midtfyn Kommune sidste år steg med imponerende 11,7 procent.

Ud over hotellerne i Faaborg skønnes der at være 45 mindre overnatningssteder i Faaborg-Midtfyn med en samlet kapacitet på 491 sengepladser. Antallet af overnattende danske turister voksede i 2018 med 13,9 procent, mens der var 6,8 procent flere overnattende udlændinge. Overnatningerne i Faaborg-området steg i 2018 markant mere end i Assens, Svendborg og Kerteminde. Der findes ikke noget overblik over udviklingen i dagturs-turismen.

Charlotte Stiller, der er direktør på Hotel Faaborg Fjord og formand for Vores Faaborg & Egn, glæder sig også over den udvikling, som Faaborg-egnen som turistdestination har været igennem i de senere år.

- Færgen sørger for, at der er et mætningspunkt, men vi skal tænke os om, hvad det er, vi skal værne om. Men med den fortælling, vi har nu, gør vi det rigtig godt, siger Mads Sletbjerg.

- Det er lige før, vi får negativ feedback på den, fordi der er køer ved færgerne og udsolgte afgange, og man kan ikke længere være helt sikker på at få et bord på Café Lyø. Vi lover jo folk stilhed og ro på øerne, og så nytter det jo ikke, at der er flere cykler på Avernakø en sommerdag, end der er på Nørrebrogade, siger Mads Sletbjerg.

Den helt store magnet har været øhoppene til Lyø og Avernakø, som på få år er blevet områdets suverænt største attraktion. Ø-turismen er faktisk blevet så stor en succes, at det er lige før, at det er et problem, fortæller Mads Sletbjerg.

Fine regnskaber

Kigger man lidt i regnskaber, fremgår det også, at nogle af Faaborgs store overnatningssteder havde en rigtig god 2018-sæson. Hotel Faaborg Fjord med Charlotte Stiller i spidsen kunne for tredje år i træk komme med et regnskab med plus på bundlinjen. Godt 500.000 kroner lød hotellets overskud på. Linda Stærke og co. på Hotel Faaborg på Torvet i Faaborg er ikke er forvænt med store overskud men havde i 2018 den bedste sæson i mands minde med et plus på cirka 350.000 kroner.

Ifølge Mads Sletbjerg ser den gode udvikling ud til at fortsætte.

- I 2019 har vi sat rekorder for overnatninger i både januar, februar og april, og det er især udlejning af sommerhusene, der står for den udvikling. Så der er et begrundet håb om, at vi kan få spredt noget af den her turisme ud på ydersæsonerne, siger han.