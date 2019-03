Tilhængere af Als-Fyn Bro trak rapport tilbage efter forsker-kritik

Sekretariatet bag Als-Fyn Broen trak i 2017 en rapport tilbage, efter en trafikforsker under et fagligt oplæg rettede skarp kritik mod rapportens metoder. I dag peger eksperter på, at nye rapporter kan indeholde væsentlige usikkerheder, men roser generelt sekretariatet bag Als-Fyn Broen for at levere fagligt funderede rapporter om broens effekter.