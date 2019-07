Talentfulde elever: Studerende tyvstarter på Summer Camp

Uge talenter får mulighed for at fordybe sig i videnskabelige emner på årets sommerskole på Faaborg Gymnasium.

Det er syvende år, at Akademiet For Talentfulde Unge slår dørene op til Summer Camp, der løber fra 29. juli til 2. august på Faaborg Gymnasium.

Rollespil om FN

Det er studerende og ansatte fra Aarhus Universitet, som står for de mange forskellige foredrag og workshops. Programmet byder også på et politisk rollespil "Model United Nation", hvor deltagerne får muligheden for at sætte sig i diplomaternes stole i FN's Sikkerhedsråd, når der skal findes en løsning på, hvordan Syrien skal se ud i fremtiden efter år med blodig borgerkrig.

Er en militær aktion virkelig løsningen på konflikten i Syrien? Hvem skal lede landet fremover? Hvem skal bestemme hvordan overgangen til en ny leder, hvis sådan en skal findes, skal forløbe? Hvilken rolle skal det internationale samfund spille i den kommende proces? Det er de fire spørgsmål, som FN's Sikkerhedsråd skal besvare på dette års Summer Camp Model UN.