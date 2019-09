Spareplan på spareplan: Skolerne har mistet 27 millioner på få år

I Faaborg-Midtfyn er der mange gennemført store skolebesparelser, og der er muligvis endnu flere på vej. Dem hilser Formand for Lærerkredsen i Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Kerteminde Peter Lund Andersen og fællestillidsrepræsentant for lærerne Vivian Edelborg dog ikke velkommen. Foto: Nils Svalebøg

Skolerne i Faaborg-Midtfyn har allerede har mistet 27 millioner på en håndfuld år. Et voldsomt beløb, mener lærerformand, mens flere spareplaner truer.

Faaborg-Midtfyn: Mange bække små gør som bekendt stor å. Ligeledes mærker skolerne nu konsekvenserne af mange års større eller mindre spareplaner. Og med udsigt til flere besparelser næste år trods en pæn pose penge fra staten, kan skolelederne muligvis se frem til at måtte grave endnu dybere i lommerne det kommende år. Som det ser ud nu, har folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune i dag 27 millioner kroner mindre, end de havde for bare seks år siden. - Det er et voldsomt stort beløb. I forhold til det samlede skolebudget, så er det virkelig en massiv besparelse. Det dækker over mange forskellige ting, men mange besparelser rammer særligt de svage elever, mener Peter Lund Andersen, der er formand for Lærerkredsen i Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Kerteminde. De seneste års besparelser fordeler sig over blandt andet færre penge til specialundervisning og heldagsklasser, en ny tildelingsmodel, sammenlægning af skoler og såkaldt bedre faglig planlægning, som tidligere har mødt kritik for at være en ren besparelse, der koster stillinger. - Jeg tror, omkring 90 procent af besparelserne består af lønninger. Det vil sige, at det er folk, der er væk. Derudover oplever vi også, at der bliver sparet hårdt på alt det, der er udenom. Lejrskoler, materialer og udflugter. Alt det, som er med at skabe en god skolegang, er man nødt til at spare væk for nærmest at leve op til folkeskoleloven, siger lærerformanden.

Her er de seneste års besparelser I 2015 blev heldagsklassen i Aastrup nedlagt, mens aktiviteterne blev samlet i Vantinge. Besparelse: 1,061 millioner kroner.



I 2015 blev skolernes budget til specialundervisning skåret. Besparelse: 2,101 millioner kroner.



I 2015 blev Brahetrolleborg Skole lagt sammen med Bøgebjergskolen i Vester Aaby. Besparelse: 3,676 millioner kroner.



I 2016 kom en ny lov, som betød, at skolerne fremover selv skulle finansiere udgiften, hvis lærere over 60 år vil gå ned i tid. Besparelse: 2,324 millioner kroner.



I 2016 blev udregningen for udgifter til heldagsklasser ændret og budgettet skåret. Besparelse: 2,826 millioner kroner.



I 2017 blev tolærerordningen, der skal støtte børn med særlige behov, reduceret. Besparelse: 7 millioner kroner.



I 2018 blev en besparelse vedtaget med baggrund i bedre planlægning, så lærere tilbringer mere tid i klasselokalerne. Besparelse: 3,076 millioner kroner.



I 2019 blev en ny tildelingsmodel, der fordeler pengene anderledes blandt skolerne. Besparelse: 5 millioner kroner - dog kun 2,083 millioner i 2019, fordi modellen følger skoleåret.



Samlet besparelse: 27,064 millioner kroner.

Færre penge per elev De mange besparelser betyder også, at kurven er knækket, når det kommer til udgifter per skoleelev. Hvor Faaborg-Midtfyn Kommune i mange år tidligere har ligget endda et godt stykke over landsgennemsnittet, bruger kommunen nu færre penge per elev end gennemsnittet på skolerne i resten af landet. I 2018 brugte Faaborg-Midtfyn Kommune 70.353 kroner per elev, mens landsgennemsnittet var 71.296 kroner. Men tallene er faktisk værre, end de umiddelbart ser ud, mener Peter Lund Andersen. Faaborg-Midtfyn er en stor landkommune med små skoler, og derfor er gennemsnittet af antallet af elever i klasserne lavt. Det betyder, at eventuelle stordriftsfordele udebliver. - Hvis der kun sidder 17 elever i klassen, skal der stadig være en lærer, et lokale, lys i lampen og varme i radiatoren. Elev nummer 18, 19, 20 og 21 vil jo ikke koste meget mere, forklarer Peter Lund Andersen. Samtidig er friskoleprocenten i Faaborg-Midtfyn også ret høj, og det betyder endnu færre elever i de kommunale klasser og dermed højere udgifter, når man regner det ud per elev. - Jeg vil mene, at tallet for Faaborg-Midtfyn er kunstigt højt. Det er reelt set væsentligt værre skolestrukturen og friskoleprocenten taget i betragtning. At man har valgt at holde liv i skolerne, vil jeg dog gerne understrege, er en god ting, siger Peter Lund Andersen.

Udsigt til flere besparelser Selvom regeringen og Kommunernes Landsforening fredag landede en aftale, der ifølge borgmesteren betyder, at kommunen skal spare meget mindre end forventet, er det endnu uvist, hvor de omkring 25 millioner, som alligevel mangler, skal findes. På skoleområdet ligger der spareforslag for op mod 6,5 millioner kroner. Der er blandt andet en rammebesparelse på 200.000 kroner, forslag om at fastsætte lavere serviceniveau i specialklasser og forslag om bedre faglig planlægning på 3,6 millioner kroner. Og mens Peter Lund Andersen allerede nu mener, skolerne har det hårdt, er han ikke optimistisk, hvis de kommende besparelser bliver tilføjet listen. - Det vil bare blive endnu værre, fordi man er tvunget til at lave alle mulige krumspring. Vi vil komme ned, hvor vi vil have svært ved at have en lærer per klasse per time, mener lærerformanden.