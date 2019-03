Otte nye priser uddeles: Vores Faaborg & Egn fejrer Faaborg med stor prisfest

Her er kategorierne

Årets attraktion: Et sted, en happening, et arrangement eller en oplevelse, som har rettet fleres øjne mod og flere besøgende til området eller har potentiale til at gøre det.Årets håndværker: En arbejdsplads eller enkeltmandsvirksomhed i håndværkerfagene, som har skabt nye arbejdspladser, hjulpet nye håndværkere i gang med at etablere sig, eller har involveret sig og sit håndværk i vigtige lokale projekter.



Årets butik: En butik, bank, frisør, café eller anden forretning, som har gjort noget særligt ud af sin lokale forankring eller involvering i fællesskabet - eller som simpelthen har gjort noget nyt, som kan inspirere andre til vækst og udvikling.



Årets øjenåbner: Et projekt, et produkt, en nyskabelse eller en virksomhed, som har formået at skabe følelsen "den så vi ikke lige komme", lokal stolthed og potentiale til videreudvikling.



Årets event: Event eller arrangement, der har formået at skabe fællesskab og fokus på vores egn, liv og glade dage og inspiration til endnu mere af samme slags.



Årets forening: En forening, som har arbejdet for at samle mange om et projekt eller tiltag, der er til gavn og glæde for den fælles, lokale fremtid.



Årets kunstner: En kunstner, kunsthåndværker eller et kunstnerfællesskab, som har gjort en særlig indsats for at gøre kunst og kunsthåndvæk til et vartegn for vores egn og/eller for at øge kreativiteten på vores egn.



Årets Faaborg & Bedst Egnede: En person, virksomhed, forening, klub, butik, skole eller andet, som har taget initiativ til nye samarbejder, nyt fokus eller ny udvikling til gavn for hele Faaborg og omegn.