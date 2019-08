Fed åbning af Outdoor Sydfyn: Seje svømmere kastede sig i øhavet

I den vidunderlige sensommeraften blev det en forrygende åbning af Outdoor Sydfyn, da skonnerten "Fylla" sejlede ud fra Faaborg og sendte 20 open water-svømmere i øhavet til godt en kilometers svømning tilbage til Havnebadet.

Faaborg: 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - START! - PLASK! Outdoor Sydfyn 2019 åbnede på en måde, man aldrig har set før. For da borgmester Hans Stavnsager havde talt ned til start, kastede 20 seje open water-svømmere sig ud på dybt vand fra rælingen på den gamle skonnert "Fylla" for at svømme godt en kilometer ind til Havnebadet. Det hele begyndte med kaffe og friskpresset smoothie fra Café Sozes stand på stævnepladsen, hvorefter en skøn blanding af svømmere, lokalpolitikere, sponsorer, presse og Outdoor Sydfyn-ledelse steg om bord på "Fylla", der stille gled ud på øhavet ud til det sted, hvor svømmerne skulle i vandet. I alt var godt 40 gæster om bord. Og sådan en vidunderlig sensommeraften tager øhavet og Faaborg sig altså bare umådelig smukt ud set fra en gammel skonnert som "Fylla", og der kan ikke herske tvivl om, at alle om bord hyggede sig gevaldigt. - Det er et fedt arrangement. En supersjov idé, lød det fra to af svømmerne, Gitte Højfeldt og Lotte Kludt, der begge oprindelig er fra Faaborg, men i dag bor i henholdsvis Birkerød og København.

Hurtigste kvinde og hurtigste mand: Kirsten Jensen fra Odense og Jesper Damgaard fra København. Foto: Palle Søby

Super-svømmer var med Blandt svømmerne var også den lokale super-svømmer fra Svanninge, Lars Simonsen, der lige nu er i gang med at færdiggøre sit store projekt: At svømme Danmark Rundt. Han har allerede tilbagelagt 1250 kilometer og mangler kun 110-120 kilometer, så han regner med at være færdig midt i september. - Jeg har svømmet otte kilometer tidligere i dag fra sydspidsen af Langeland til Bagenkop. Nu tager jeg lige en pause i aften, så jeg kan svømme den her kilometer. Men det er 100 procent sikkert, at jeg ikke kommer først i land, for jeg svømmer ikke særlig hurtigt, sagde han, inden han med en saltomortale kastede sig i havet sammen med Outdoor Sydfyns sekretariatsleder, Rico Busk.

Så er det lige før, det går løs: "Fylla" er nået ud til det sted, hvor svømmerne skal hoppe i havet. Foto: Palle Søby

Dejligt og hårdt Lars Simonsen fik ret. Han blev ikke den hurtigste. Det gjorde 31-årige Jesper Damgaard fra København. - Det var dejligt, men også lidt hårdt. Der var en del bølger, der kom lige imod os. Så er det ikke helt let at få vejrtrækningen til at fungere, fortalte Jesper Damgaard, det stillede op som ambassadør for "Bevæg dig for livet". Det var således ham, der kunne gå først hen ad den røde løber og sprænge snoren på Havnebadet, så Outdoor Sydfyn dermed var officielt åbnet. Hurtigste kvinde var 47-årige Kirsten Jensen fra Odense. - Det var fedt. Vandet ser så stille ud, men når man er nede i det, er det slet ikke så stille. Så det kan godt være lidt svært at pejle sagde hun. De hurtigste svømmere var i land på 20 minutter, og det var længe før, "Fylla" nåede tilbage i havn. Herefter var der lokal rosévin fra Grands Vin i Bjerne og spisning i teltet på stævnepladsen. Nu er Outdoor Sydfyn for alvor svømmet i gang. Der venter en vild weekend i Faaborg - ikke mindst på stævnepladsen, hvor der både lørdag og søndag vil være et overflødighedshorn af de såkaldte "try it"-aktiviteter.

Gitte Højfeldt og Lotte Kludt er begge opvokset i Faaborg og bor i dag i Birkerød og København. Nu har de taget hul på en skøn forlænget weekend med Outdoor Sydfyn "hjemme" i Faaborg. Foto: Palle Søby

Også lokalpolitikerne i skøn forbrødning hyggede sig på "Fylla": Fra venstre Anne Møllegaard Mortensen (DF), borgmester Hans Stavnsager (S), Åge Priisholm (DF), René Dyrberg Jørgensen (DF), Anstina Krogh (S) og Lars Tribler (V). Anstina Krogh var så begejstret, at hun kom med et "valgløfte": - Næste år svømmer jeg med, lovede hun! Foto: Palle Søby

Sensommerhygge på Faaborg Fjord. Foto: Palle Søby

Det var forrygende at opleve svømmerne springe i havet én efter én fra rælingen på "Fylla". Foto: Palle Søby

Outdoor Sydfyns sekretariatsleder, Rico Busk, gav svømmerne de sidste instrukser - og så hoppede han i øvrigt selv i havet og svømmede med tilbage til Faaborg. Foto: Palle Søby

Kirsten Jensen fra Odense i selskab med Lisa Andersen fra Svendborg. De var taget med især for oplevelsens og hyggens skyld, men ville dog svømme så hurtigt de kunne. Det gjorde de - især Kirsten Jensen, der blev hurtigste kvinde. Foto: Palle Søby

En ny alliance under opsejling? Der blev passet godt på borgmester Hans Stavnsager på turen - her flankeret af de to DF'ere Anne Møllegaard Mortensen og Åge Priisholm. Foto: Palle Søby

Den lokale supersvømmer fra Svanninge, Lars Simonsen, har svømmet 1250 kilometer og mangler kun 110-120 kilometer i sit store projekt: At svømme Danmark Rundt. Foto: Palle Søby

Kort før afsejling fra havnen i Faaborg. Foto: Palle Søby

Havkajakkerne fulgte trofast med "Fylla" på sejlturen. Foto: Palle Søby

Borgmester Hans Stavnsager var i sprudlende humør og havde helt tydeligt en hyggelig aften - langt fra hverdagens politiske skærmydsler. Foto: Palle Søby

Kirsten Jensen fra Odense og Jesper Damgaard fra København var omkring 20 minutter om svømmeturen på godt en kilometer. Foto: Palle Søby

Open water-svømmere kaster sig i øhavet. Foto: Palle Søby

Open water-svømmere kaster sig i øhavet. Foto: Palle Søby

Open water-svømmere kaster sig i øhavet. Foto: Palle Søby

Open water-svømmere kaster sig i øhavet. Foto: Palle Søby

20 open water-svømmere på vej tilbage til Faaborg. Foto: Palle Søby

Benjamin Cilleborg og Nathan Benson var klar med gourmetkaffe fra Café Soze. Foto: Palle Søby

Deltagerne fik friskpresset smoothie med fra Café Soze. Foto: Palle Søby

En skøn blanding af svømmere, lokalpolitikere, sponsorer, presse og Outdoor Sydfyns ledelse går om bord på "Fylla" fredag aften. Foto: Palle Søby

Feltet på vej tilbage til Faaborg. Foto: Palle Søby

Endnu et par svømmere er klar til at hoppe i. Foto: Palle Søby

Nogle af svømmerne inden afsejling fra Faaborg. Foto: Palle Søby

De andre open water-svømmere var nysgerrige efter at høre Lars Simonsen fortælle om sine oplevelser med at svømme Danmark Rundt. Til højre Lars Simonsens kone, Suzi Oud. Foto: Palle Søby

Svømmerne gør de sidste forberedelser. Foto: Palle Søby

Efter sejlturen fortsatte sensommerhyggen med spisning, lokal rosévin og kolde fadøl på stævnepladsen. Foto: Palle Søby

Faaborg tager sig ofte godt ud fra søsiden. Foto: Palle Søby

Så er mandskabet på "Fylla" ved at få den gamle skonnert sikkert til kaj igen. Foto: Palle Søby

Efter at de 20 svømmere er hoppet i havet, hygger de øvrige gæster sig på turen tilbage Faaborg. Foto: Palle Søby

Svømmerne gør klar til turen på godt en kilometer tilbage til Havnebadet. Foto: Palle Søby

Flere svømmere på vej i bølgerne. Foto: Palle Søby

Turens højdepunkt: Da svømmerne hopper i havet. Foto: Palle Søby

Så er der ingen vej tilbage - kun svømmeturen tilbage til Faaborg. Foto: Palle Søby

Svømmerne forlader "Fylla" og begiver sig ud på den godt en kilometer lange svømmetur til Havnebadet. Foto: Palle Søby

Havkajakker holdt "Fylla" med selskab på turen. Foto: Palle Søby

Lars Simonsen og Rico Busk klar til at hoppe i havet. Foto: Palle Søby

Så er det nu! Lars Simonsen har prøvet ret meget svømning i åbent vand, så det her er "peace of cake". Foto: Palle Søby

En dukkert i øhavet er altid godt, men det her var nu alligevel lidt specielt. Foto: Palle Søby

Jesper Damgaard fra København var først i land og kunne dermed officielt åbne Outdoor Sydfyn 2019. Privatfoto