Brand hærger virksomhed i Ringes industrikvarter

Ringe: Onsdag ved 13.30-tiden udbrød der brand hos RK Brand & Teknik på Nordbakken i Ringes industrikvarter.

Branden udviklede en kraftig røg, som kunne ses langt væk, og brandbiler og politi var massivt til stede, og også en ambulance blev tilkaldt.

En stor del af området blev afspærret i forbindelse med voldsomme brand, og ingen fik lov at passere igennem. Brandvæsenet fik ret hurtigt bugt med flammerne og røgen, men bygningen har lidt stor overlast og en del af taget er ødelagt.

RK Brand og Teknik rigger blandt andet nye brandbiler til og klargør lastbiler, og ifølge stifteren af virksomheden, Vagn Pedersen, så var det i forbindelse med omdannelsen af en lastbil til skolevogn, at branden opstod.

- Det er i førerhuset, at den er opstået, forklarer Vagn Pedersen og lader forstå, at det er i forbindelse med svejsning for at fastgøre sædestolper, at det er sket.

Han var ikke selv i virksomheden, da branden opstod, men kom til kort tid efter.

- Man er ved at efterslukke, for det bliver ved med at ulme i taget. Så det er først i morgen (torsdag, red.) at vi kan komme ind for at se, hvad slemt det er. Men det meste er udbrændt, siger Vagn Pedersen, som har overdraget ansvaret i virksomheden til sin søn.

Foruden RK Brand og Teknik har kommunens hjælpemiddeldepot til også til huse i bygningen. Ingen personer kom til skade ved branden, oplyser Vang Pedersen.