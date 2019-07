Ap mæ lapperne: Harske Hubbi styrer løjerne til Fester Aaby

Foreningen Fester Aaby er klar til endnu et forrygende arrangement med et musikprogram, så der er noget til alle aldre.

Vester Aaby: Der bliver rig mulighed for at få luftet sin fynske dialekt, når der 31. august igen er Fester Aaby. Det bliver nemlig karakteren Harske Hubbi, der skal være konferencier dagen igennem til det gratis musikarrangement. Harske Hubbi, som er personificeret af Claus Skytte, er kendt af de fleste fra filmen "Polle Fiction". Harske Hubbi slutter også af med sit eget show sidst på aftenen, oplyser arrangørerne.

Derudover er der lagt op til et musikprogram med noget for alle aldre, lyder det.

På plakaten er blandt andet "Under stjernerne - Teit hylder Seebach", som er et band udsprunget af musicalen Seebach på Fredericia Teater. Her spillede Teit rollerne som Tommy og Rasmus Seebach.

- Så hvis man ikke nåede at se den anmelderroste musical, så har man mulighed for at høre sangene til Fester Aaby, lyder det fra arrangørerne.