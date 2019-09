Åbent hus: Seniorer sætter ind med værkstedshumor mod ensomhed

I seniorværkstedet i Ringe blomstrer fællesskabet mellem de ældre. Værkstedet holder derfor åbent hus for at byde velkommen til nye medlemmer, der mangler noget at bruge dagen på.

Ringe: Hos seniorværkstedet i Ringe slår maskinerne gnister, og den friske luft af slebet træ blander sig med duften af en varm kande kaffe fra køkkenet. Her i værkstedet, som for flere år siden blev startet op i samarbejde med Ældre Sagen, kan seniorer og ældre komme og nyde hinandens selskab, mens de laver insekthoteller og reparerer græsslåmaskiner.

Værkstedet har maskiner til både metalarbejde, træarbejde og møbelpolstring, og så bliver der løbende udbudt kurser, så man lærer at bruge maskinerne korrekt. Med lidt over 30 medlemmer i alt har seniorerne fået glæde af et netværk, som de ikke troede, at de kunne få igen.

- Det, der virkelig betyder noget, er det fællesskab, vi har her, siger Kurt Hansen, der ofte bruger tid i seniorværkstedet.

Ifølge Ældre Sagen er der mere end 50.000 ensomme ældre over 65 i Danmark. Derfor er steder som seniorværkstedet i Ringe vigtigt. Som ældre oplever man ofte, at ens omgangskreds bliver indsnævret - for eksempel fordi man går på pension, man bliver syg, eller man mister sin ægtefælle. Seniorværkstedet er derfor ikke kun et sted, hvor man kan komme og bruge sine kreative hænder, men det er også et initiativ, som samler de ældre og skaber fællesskab. Derfor åbner værkstedet på Industrivej 10 nu dørene op og inviterer alle interesserede til åbent hus lørdag den 7. september.

- Det er for at fortælle andre, at det er en mulighed, hvis man går og keder sig derhjemme og kunne have glæde i, at være en del af det fællesskab, der er her, siger John Lademann, der er frivillig hos Ældre Sagen og projektleder for seniorværkstedet.

Til åbent hus-arrangementet vil der være kaffe, te, øl og pølser, og så kan man handle i værkstedets loppemarked og få en rundtur blandt maskinerne. Det er alle, der er velkomne til arrangementet, og så håber seniorværkstedet på at få nogle flere medlemmer.

- Det eneste krav er godt humør, og hvis man ikke har det, så skal vi nok rette op på det, griner Kurt Hansen.

Med værkstedets maskiner er der desuden masser af muligheder for pensionerede snedkere, maskinarbejdere og andre med hænderne skruet godt på, som gerne vil hygge med give ting nyt liv. Mange af værkstedets projekter går nemlig ud på at reparere ting, der er i stykker, eller give nyt liv til ting, som er blevet glemt med årene. Men selv hvis man ikke er fiks med en hammer, skal man ikke være bange for at smutte forbi værkstedet efter en kop kaffe i ny og næ. Her er der nemlig plads til alle.