Webbureau kaprer nye store kunder

For nye, mindre virksomheder er det ofte målet at få store, kendte virksomheder som kunder. Det er lykkedes godt for webbureauet Lait, der har hovedsæde på havnen i Odense.

I løbet af 2018 har Lait fået kunder som Mercedes-forhandleren Ejner Hessel og Autohuset Vestergaard, ligesom bureauet har fået uddannelsesinstitutionen UCL som kunde og tillige har udført store projekter for Odense Kommune.

Det har alt sammen været med til at øge både omsætning og overskud hos det 12 år gamle bureau, som kom ud af 2018 med et overskud før skat på knap 2,5 millioner kroner, mere end dobbelt så meget som året før. Bruttofortjenesten steg til næsten 10 millioner kroner, godt 50 procent mere end året før.

- 2018 har på mange måder været et fantastisk år for os. Det handler først og fremmest om, at vi har organiseret os anderledes og har fået en knivskarp opdeling af områderne salg, rådgivning og produktion. Den bedre organisering sammen med tilgang af nye kunder har lagt grunden til et flot regnskab, siger Anders Lund, direktør i Lait.

Webbureauet leverer strategi, rådgivning, design og udvikling af digitale web-løsninger til virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner over hele landet.

Der er i dag beskæftiget 24 medarbejdere hos Lait.