- Pengene vil give os arbejdsro. Investeringen vil betyde, at vi kan lave en plan for at komme ud i markedet i stedet for at rende rundt og skaffe penge. I første omgang skal vi lave nogle demoprojekter, så vi kan demonstrere, hvordan det skal virke ude i virksomhederne, siger han.

- Vi får adgang til både lånet og investeringen nu, så det betyder, at jeg fra 1. januar kan kaste mig over virksomheden på fuld tid, siger den 37-årige lektor, som har forsket og undervist på SDU i 10 år.

Nu er Syddansk Innovation så kun en underskrift fra en millioninvestering hos Lars-Peter Ellekilde, som allerede i september på Investor Summit i Odense fik mulighed for at optage et såkaldt startup-lån på en halv million kroner også gennem SDI.

De to største robotsucceser på Fyn er begge født ud af robotmiljøet hos Mærsk McKinney-Møller Instituttet på Syddansk Universitet (SDU). Nu følger en spritny startup trop, som med software og sensorer vil kombinere de to fynske robotsucceser.

Enabled Robotics Fynsk robotiværksætter-virksomhed, som blev stiftet tilbage i 2016 på SDU, hvor robotforsker og lektor Lars-Peter Ellekilde, så muligheder i at kombinere de to fynske robotguldæg MIR og UR-armen. Værktøjet består af den software og de sensorer, som er udgangspunktet i den virksomhed, som i december sidste år fik sin første investorkapital fra en privat business angel. De penge gjorde det muligt for stifteren at ansætte en udvikler, som siden har arbejdet på softwaren, som gør det muligt at kombinere den mobile MIR-robot med armen fra Universal Robots i en robotløsning, som gør det lettere at anvende de to robotter sammen. Nu har Enabled Robotics udsigt til yderligere kapital fra Syddansk Innovation, som allerede i september stillede et startup-lån til rådighed for Ellekilde, og nu forventes at investere et millionbeløb - et-cifret - i virksomheden. Kapital som vil sikre, at virksomheden kan sætte damp på udviklingen. 37-årige Lars-Peter Ellekilde har været tilknyttet Mærsk McKinney-Møller Instituttet - i daglig tale robot-instituttet - igennem 10 år og er også uddannet robotingeniør på SDU. Fra 1. januar overgår han på fuld tid til Enabled Robotics. Privat bor Ellekilde i Odense med sin familie.

Iværksætter på fuld tid

Den forventede investering gør det muligt at sætte fuld fart på udviklingen i virksomheden, som allerede blev etableret for to år siden, men først for alvor kom i fart i december sidste år. Dengang sikrede en investering fra en privat business angel, at Lars-Peter Ellekilde kunne ansætte en udvikler. Nu kan Ellekilde også selv være med til at skubbe endnu mere på virksomheden, som han har store forhåbninger til.

- Der er solgt mange MIR og UR-robotter, men de to producenter kombinerer ikke selv de to. Det har vi en vision om at gøre med vores software, som kan gøre UR's robotarm mobil ved at montere den på en MIR-robot, siger Lars-Peter Ellekilde.

Robotforskeren er tæt på at være klar med sine første software- og sensorløsninger, som gør det muligt at sætte en MIR og UR-robot sammen for at løse opgaver i et industrielt miljø. Det kan være genopfyldning af varer på reoler, emner der skal flyttes i en produktionslinje eller rengøringsopgaver efter medarbejdernes fyraften.

På længere sigt ser Ellekilde også muligheder i andre brancher, hvor robotter i dag ikke løfter mange opgaver i form af ensidigt arbejde, som kunne varetages af en UR-arm, hvis den kan bevæge sig rundt monteret på en MIR.

- Det kan være på et bibliotek, hvor robotten kan sætte bøger på plads, det arbejder vi med et projekt på i Aarhus, for at se om det kan lade sig gøre, men den kan også rense toiletter eller tørre borde af i et kontormiljø, siger Ellekilde.

Han glæder sig over interessen fra Syddansk Innovation, hvor investeringschef Peter Smedegaard er begejstret for muligheden for at investere i et "nyt og banebrydende" projekt.

- Enabled Robotics bliver et bindeled mellem robotterne fra UR og MIR, hvilket betyder, at kunderne i én og samme robot vil kunne få UR's præcise robotarme og den mobile robot fra MIR. Det lyder simpelt, men det er teknologisk komplekst og meget efterspurgt, så derfor også en teknologi, vi gerne vil investere i, siger Peter Smedegaard, som får en plads i bestyrelsen hos Enabled Robotics.