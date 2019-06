Thorborg: Det går virkelig godt for OB-selskab

Det er kun få måneder siden, at virksomheden Odense Sport & Event afleverede et forfærdeligt regnskab for 2018 med et underskud på 49 millioner kroner før skat. Men der er tilsyneladende sket meget siden årsskiftet, for nu lyder tonerne helt anderledes fra selskabet, der blandt andet driver superligaholdet OB, Odense Congress Center og Hotel Odeon.

- 2018 var ikke tilfredsstillende for Odense Sport & Event. Til gengæld glæder jeg mig over en rigtig god start på 2019 med høj aktivitet og fremgang for alle koncernens områder, siger Niels Thorborg.

- Der er sat mange ændringer i gang, og udviklingen ser meget positiv ud. Jeg tror på, at resultatet bliver væsentligt bedre i år, siger han.

Når han tydeligt understreger ordet alle, skyldes det formentlig, at fodbold-delen af koncernen uafbrudt har givet store underskud i de seneste mange år. Slutningen på årets sæson var imidlertid den bedste i mange år. OB var med i slutspillet og spillede dermed kampe med store tilskuertal og gode fjernsynspenge.

Virksomheden får også glæde af driften af byens nye Hotel Odeon i hele regnskabsåret. Det åbnede i oktober 2018 men I begyndelsen uden fuld restaurantdrift. Dermed vil påvirkningen i 2019-regnskabet være meget kraftigere.

Odense Sport & Event fik ny administrerende direktør 1. april 2018, da Enrico Augustinus skiftede fra Middelfart-virksomheden Outforce (nu Unit IT). Han har gennemført en række større ændringer i organisationen og har investeret i blandt andet it og faciliteter.

Der er også positive udsigter for resten af Niels Thorborgs koncern, som netop har offentliggjort nogle af sine regnskabstal. Det største problem ser lige nu ud til at være den nystartede butikskæde Værsgo.