Tabte halv milliard i finanskrisen: Ny Thorborg-bank rulles ud i Norden

Fyns rigeste, L'Easy-milliardær og OB-ejer Niels Thorborg, mistede tæt på en halv milliard kroner på krakket i Gudme Raschau Bank under finanskrisen. Nu investerer han 250 millioner i en frisk start med Facit Bank, som skal rulles ud i Norge og Sverige, når den danske del er kommet i gang.

- En helt ny situation, hvor vi starter fra scratch.

Sådan beskriver den fynske rigmand og ejer af bl.a. L'Easy og Odense Sport & Event samt medejer af Blue Ocean Robotics og Dinex i Middelfart, Niels Thorborg, baggrunden for, at han fredag lancerede en ny bank i Danmark.

Internetbanken Facit Bank fik licens til at drive bankforretning fra Finanstilsynet fredag og forventes at være klar til de første private ind- og udlånskunder i løbet af vinteren, men det er ikke Thorborgs første forsøg med en bank.

Allerede i 2006 købte han Gudme Raaschou Bank, men det viste sig at blive en dårlig beslutning, da banken krakkede under finanskrisen, og Thorborg indkasserede et minus på næsten en halv milliard kroner.

Niels Thorborgs investering i banksektoren endte med at tage luften ud af 2008-regnskabet for hele hans hans koncern 3C Groups, som det år kom ud med et underskud på 486 millioner kroner efter skat, herunder lå tabet i den krakkede Gudme Raaschou Bank på 489 millioner.

Den oplevelse skræmmer dog ikke Niels Thorborg, som altså nu får en ny gren til sin 3C-koncern under navnet 3C Facit Holding.

- Det var en helt anden situation dengang. Vi overtog en bank med en balance og udlånskunder, som var baseret i ejendomsmarkedet. Vi kunne ikke have forudset finanskrisen, hvor nogle ejendomme mistede op mod 40 procent i værdi, siger han.

- I dag starter vi fra scratch, så alle de kunder, vi får ind i Facit Bank, er nogen, vi kender fra start af, siger Niels Thorborg.

De nye kunder skal bl.a. komme fra L'Easy og D.E.R, når der skal optages forbrugslån eller udlejes fladskærme og hårde hvidevarer til kunderne. En forretning som bidrager markant til Thorborgs koncern.

- Vi har været en del af markedet for salg og finansiering af blandt andet hvidevarer og fjernsyn i mere end 30 år, og den erfaring er stærkt medvirkende til, at vi nu kan åbne Facit Bank. Med en bank kan vi tilbyde vores kunder en række nye finansielle ydelser og services, som blandt andet kreditkort, siger Niels Thorborg om beslutningen om at åbne en ny bank.