Stort skulderklap fra USA til fynsk plukke-robot-virksomhed

- Vores kunder kræver, at vi gør det rigtigt i 99,99 procent af tilfældene, fordi bilfabrikkerne i for eksempel Tyskland kører i døgndrift, og de har ikke råd til produktionsstop, forklarede Søren Bøving, direktør i Scape Technologies, til Fyens Stiftstidende , da virksomheden sidste efterår annoncerede, at den ville børsnoteres.

Odense: Et guldrandet diplom har fundet vej til Scape Technologies på Kochsgade i Odense. Det kommer fra det amerikanske erhvervsmagasin Silicon Review og fortæller, at den fynske robotvirksomhed i år er med på magasinets liste over de 50 mest værdifulde brands i verden.

Scape Technologies blev i november sidste år noteret på Nasdaq First North Denmark. Interessen for at købe aktier i firmaet var markant; der blev udbudt aktier for 35 millioner kroner, men der kom tegningsordrer på aktier for over 100 millioner kroner.

Aktierne kunne tegnes til kurs 8,68, og i dag koster en aktie i firmaet 16 kroner.

Pengene, som kom ind i firmaet ved aktieudstedelsen, bruges til at udvikle softwaren og gribeværktøjet, så det bliver nemmere at anvende for kunderne. I april blev et af firmaets nye produkter præsenteret: En mini-picker, som er et startsæt til virksomheder eller for eksempel uddannelsesinstitutioner, der har brug for at få erfaringer med bin-picking uden først at lave store investeringer.