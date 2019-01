Største overskud: Fayard er stukket af

KERTEMINDE: Fayard A/S er i en liga for sig selv, når det kommer til plus på bundlinjen blandt virksomheder i Kerteminde Kommune.

Den digitale platform Ownr har udarbejdet en liste for Erhverv+ over de ti mest succesfulde virksomheder i Kerteminde i 2017, og her ligger Fayard langt foran andre virksomheder med et resultat før skat på 239 millioner kroner. Det er samtidig en forbedring af resultatet fra forrige år, hvor tallet viste 166 millioner kroner.

På andenpladsen ligger Cane-Line A/S, der har adresse i Rynkeby. Virksomheden er berettiget til en andenplads med et resultat før skat på 51 millioner kroner. Det er på niveau med resultatet fra året før.

Herefter følger Langeskov-virksomheden Ib Andresen Industri A/S med et resultat før skat på 48 millioner kroner. Også Ib Andresen Industri følger en stabil linje med et tilsvarende resultat i foregående regnskab.

Efter top tre følger Diget Landbrug A/S med et plus på bundlinjen på 32 millioner kroner for regnskabsåret 2017. Det er en markant fremgang i forhold til foregående år, hvor der var et minus på 99.000 kroner. Det er forhenværende borgmester Hans Luunbjerg (V), der står bag Diget Landbrug A/S, og han kan altså glæde sig over fremgang i sin landbrugsvirksomhed.

De følgende virksomheder på listen ligger side om side.