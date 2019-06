Sætter rekord: Fyns største investerer voldsomt

Fremgangen fortsætter med kraftige skridt i affaldskoncernen Marius Pedersen, som er Fyns største virksomhed, når man måler på antallet af ansatte.

Virksomhedens overskud var allerede steget kraftigt fra 2017 til 2018, men sidste år bød på endnu en betydelig fremgang, da overskuddet før skat voksede fra 358 til 385 millioner kroner, hvilket var over budgettet. Til gengæld faldt omsætningen en smule men forblev dog omkring de 2,5 milliarder kroner.

Marius Pedersen åbnede allerede for en del af historien om det gode år i april, men først nu kan man læse selve regnskabet.

Den væsentligste del af fremgangen skete i Tjekkiet og Slovakiet, hvor Marius Pedersen har en omfattende forretning, men det danske selskab kan også prale af et stigende overskud.

Den øgede indtjening er kommet samtidig med, at de østeuropæiske medarbejdere også har fået noget ekstra ud af aktiviteterne. I begge lande har regeringerne haft fokus på at øge mindstelønningerne, og da der desuden har været høj beskæftigelse og stærk efterspørgsel på arbejdskraft, har 2018 budt på lønstigninger på omkring 10 procent, skriver koncernen i sin ledelsesberetning.

Den østfynske koncern har købte i 2014 sin franske medejer, Veolia, ud og har derfor fokus på at betale af på gælden for denne transaktion. Det forhindrer den ikke i at bruge rigtig mange penge på investeringer. I 2018 blev der investeret 431 millioner kroner - til eksempel var det samme tal kun på 107 millioner kroner i 2014. Investeringerne ventes at blive lidt højere i 2019.

Efter et par udskiftninger på den øverste ledelsespost blev Marius Pedersens økonomidirektør, Simon Clausen fra Tommerup St., i april udnævnt til øverste chef for hele koncernen. Han skriver i regnskabet, at virksomheden er klar til at købe konkurrenter og kolleger for at vokse - både på hjemmemarkedet og i Tjekkiet og Slovakiet. Også uden opkøb regner han dog med større omsætning og højere overskud i 2019 - men procentvis bliver fremgangen formentlig ikke så stor som i de seneste år. I den første del af 2019 salget og indtjeningen været bedre end budgetteret.