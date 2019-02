Pludseligt underskud: Dyr start for Gasas nye ejer

Bundlinjen i Danmarks største blomstersælger, Gasa Group i Odense, er pludselig blevet kraftigt forværret. Efter et år med flytning og en ny ejer er virksomhedens resultat blevet 33 millioner kroner dårligere.

Odense-virksomheden Gasa Group har fået en bemærkelsesværdig start på sin nye tilværelse som kapitalfondsejet. Virksomhedens 2018-regnskab viser et kraftigt fald i indtjeningen, som fører til det første underskud siden 2012. Resultatet blev et underskud på 5,4 millioner kroner før skat, et kraftigt fald fra 2017-resultatet på plus 27,4 millioner kroner, Der er sket meget i Gasa Group. Virksomheden har investeret i et stort, nyt hovedsæde og logistikcenter i det sydlige Odense, den har solgt det store, tidligere areal i Bolbro, den har solgt datterselskabet Garta, og så har den været stærkt præget af den meget varme sommer, som var dårlig for salget af potteplanter. Ifølge direktør Daniél Vesterlund skyldes underskuddet tre større poster. For det første har virksomheden måttet realisere nogle tab på kunder, der stammer fra tidligere år. For det andet har det krævet mange omkostninger at bygge nyt og flytte virksomheden. Og for det tredje har det dårlige vejr præget salget. Endelig var overskuddet i 2017 positivt præget af nogle store engangsgevinster, som gør nedgangen større. Det halvt ejede Container Centralen har desuden givet et lavere overskud end året før.

Gasa Group Holding A/S Hjemsted: Odense SVCVR-nummer: 30 27 29 00



Direktion: Claes Riber og Daniel Vesterlund



Bestyrelse: Per Klitgård Poulsen (formand), Thomas Marstrand (næstformand), Kristian la Cour, Bo Svane, Lars Aage Sørensen, Carsten Brendholdt, Flemming Røigaard-Petersen



Ejer: Erhvervsinvest



Regnskabstal 2018 (2017 i parentes)



Omsætning: 2.277 millioner kroner (2.368)



Bruttogevinst: 206 millioner kroner (247)



Resultat af drift: -0,1 millioner kroner (28,3)



Resultat før skat: -5,4 millioner kroner (27,4)



Resultat efter skat: 4,5 millioner kroner (22,3)



Egenkapital: 154 millioner kroner (181)



Antal ansatte: 362 (407)

Fra Gasa Groups nye hovedsæde. Foto: Vibeke Volder

- Vi er rustet til fremtiden - Vi er selvfølgelig ikke tilfredse med et underskud, men det, der er sket i 2018, har rustet os godt til fremtiden, siger Daniél Vesterlund, der udgør ledelsen sammen med Claes Riber. - Vi har fået fjernet nogle dårlige tilgodehavender, og vi har investeret et trecifret millionbeløb i at erstatte et gammelt hovedsæde med et moderne logistikcenter. Så vi har nu en rigtig god platform til at skabe et godt resultat i 2019, siger han. Virksomheden forventer, at dette års resultat bliver på niveau med overskuddet fra 2017.

Fra Gasa Groups nye hovedsæde. Foto: Vibeke Volder

Ejer trækker 48 millioner ud På trods af de sløje resultater trækker den nye ejer, Erhvervsinvest, 48 millioner kroner ud af koncernen i udbytte i år. I forvejen har koncernen en negativ likviditet på -178 millioner kroner, dette tal er dog blevet noget mindre i løbet af 2018. Der er banklån for 190 millioner kroner. Gasa Group solgte i 2017 sit gamle hovedsæde i Bolbro, hvor der nu er ved at blive bygget boliger. I stedet har virksomheden fået opført et nyt hovedsæde og logistikcenter i nærheden af afkørsel 52 på den fynske motorvej. I første omgang købte stod den selv for investeringen, men ved årets slutning er ejendommen blevet solgt til det store ejendomsfirma NREP.

Fra Gasa Groups nye hovedsæde. Foto: Vibeke Volder