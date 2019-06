Opkøb og ejendomme: Niels Thorborgs koncern vokser kraftigt

Der er vækst og gode overskud i Odenses 3C Groups-koncern, der blandt meget andet omfatter L'Easy, OB og halvdelen af Middelfart-virksomheden Dinex. Det fremgår af en pressemeddelelse, som koncernen har offentliggjort fredag eftermiddag.

Virksomhedens egentlige regnskab for 2018 er endnu ikke tilgængeligt, men ifølge pressemeddelelsen er koncernen vokset kraftigt. Omsætningen er steget fra 1,5 til 2,3 milliarder kroner, og antallet af ansatte er steget fra 1100 til 2500 - især på grund af købet af halvdelen af aktierne i Dinex.

Til gengæld er overskuddet blevet mindre i 2017. 2018 gav et overskud før skat på 434 millioner kroner, mens tallet året før var 529 millioner kroner. En væsentlig årsag til nedgangen er tilsyneladende, at 2017-regnskabet indeholdt indtægterne fra salget af butikskæden Inspiration. Desuden har koncernen tidligere gjort klart, at også den almindelige drift i 2017 var overraskende og unormalt god. Overskuddet for 2018 er nogenlunde på niveau med resultaterne fra 2016, der var et mere almindeligt år.

Niels Thorborg, der ejer koncernen og selv er øverste chef, kalder regnskabet for "tilfredsstillende med positive elementer samt nogle udfordringer."

Han offentliggør ikke sine forventninger til 2019 men sender usædvanligt optimistiske signaler:

- Her næsten midtvejs i 2019 er der grund til optimisme både for indeværende år og for fremtiden, udtaler han i pressemeddelelsen og nævner blandt andet, at han får 412 udlejningsboliger klar til indflytning i Odense i år.

Selv det evige smertensbarn, OB-selskabet Odense Sport & Event, omfattes af den kraftige optimisme - ovenikøbet kort tid efter at have leveret et kæmpeunderskud på 49 millioner kroner før skat:

- 2018 var ikke tilfredsstillende for Odense Sport & Event. Til gengæld glæder jeg mig over en rigtig god start på 2019 med høj aktivitet og fremgang for alle koncernens områder, udtaler Niels Thorborg ifølge meddelelsen.

I det indeværende år får OB-virksomheden både glæde af meget bedre sportslige resultater - som altid giver bedre økonomi - og af at have indtægter fra det nye Hotel Odeon i hele regnskabsåret.

Også den nye butikskæde Værsgo, der er en konkurrent til Imerco, ventes at klare sig meget bedre i 2019. Den har siden 1. november 2017 haft en meget dyr opstart, der i alt har givet et underskud på 60 millioner kroner før skat. Ifølge pressemeddelelsen går udviklingen i den rigtige retning, og salget ligger i dag 15 procent over 2018-niveauet.

Hovedforretningen i koncernen er stadig 3C Retail, der især omfatter L'Easy og DER i Danmark samt Thorn i Norge og Sverige. Her blev overskuddet på 299 millioner kroner mod 465 millioner kroner året før.

Niels Thorborg har hidtil selv været administrerende direktør for 3C Retail, men han overlader nu den formelle ledelse til tre ledere, der i mange år har været centrale i virksomheden.

Peter Schou Jørgensen, Frederiksberg, bliver administrerende direktør, økonomidirektør Lars Claudi Mortensen, Lille Skensved, bliver viceadministrerende, og koncernadvokat Nicoline Hyldahl, Havndrup ved Ringe, er udnævnt til juridisk direktør i 3C Retail. Niels Thorborg tager posten som formand for bestyrelsen, mens den hidtidige formand, Claus Wårsøe, Odense, bliver næstformand.

- Vi har fortsat en stærk ambition om at udvikle 3C Retail, herunder også muligheden for at gå ind på nye markeder, og til det formål har vi sat det optimale hold, skriver Niels Thorborg i pressemeddelelsen.

Der kommer også nye folk til den overordnede ledelse af koncernen. Brian Djernes, Odense, der er kendt som succesfuld leder og medejer af møbelvirksomheden Cane-Line i Rynkeby, er trådt ind i bestyrelsen for 3C Groups, der har Jørn Tolstrup Rohde, Odense, som formand.