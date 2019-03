Ny formand i Fynsk Erhverv: Slotsdirektør overtager posten

Efter to år som formand for Fynsk Erhverv træder tidligere direktør for Rynkeby Foods, Jørgen Dirksen, af. I stedet overtager direktør for Egeskov Slot, Henrik Neelmeyer.

- I Fynsk Erhverv kan vi være med til at præge den politiske agenda, som skaber nogle fordele for den kæmpe udvikling, der er i gang på Fyn. Det kunne være enormt spændende at være med til at påvirke den udvikling. Derfor har jeg sagt ja til at gå fra almindeligt bestyrelsesmedlem til formand.

Den uafhængige forening, Fynsk Erhverv, er en forening, der fokuserer på fynske interesser i erhvervslivet. Foreningen prøver at skabe gode forhold for virksomhederne til at udvikle og drive virksomhed på Fyn. Den er udelukkende finansieret af fynske virksomheder.

Onsdag aflagde tidligere direktør for Rynkeby Foods, Jørgen Dirksen, sin sidste beretning som formand for Fynsk Erhverv til foreningens generalforsamling på Brandts. Efter Jørgen Dirksens to år som formand og 10 år som bestyrelsesmedlem er det Henrik Neelmeyer, direktør for Egeskov Slot, der overtager formandsposten for Fynsk Erhverv.

Efter to år som formand og 10 år i bestyrelsen for Fynsk Erhverv, træder Jørgen Dirksen ud af formandsskabet og bestyrelsen. Arkivfoto: Robert Wengler

10 gode år i Fynsk Erhverv

Efter mange år i bestyrelsen besluttede Jørgen Dirksen at forlade Fynsk Erhverv, da han ikke længere er direktør for Rynkeby Foods.

- Jeg har synes rigtig godt om at være ved Fynsk Erhverv - det har været spændende. Men jeg synes, at man bør have en virksomhed bag sig, så man udtaler sig på både foreningens vegne, men også som en af virksomhedslederne. Jeg er ikke længere direktør ved Rynkeby og har ikke et direkte link dertil. Derfor synes jeg, at der er andre, der skal tage over.

Den tidligere formand mener, at foreningen gennem de seneste par år har udviklet sig til at blive en endnu stærkere netværksorganisation på Fyn. Derudover lægger han vægt på, at foreningen har en god og konstruktiv dialog med både lokal- og folketingspolitikere.

- Vi har udviklet en netværksorganisation, som samler rigtig mange erhvervsledere i mange forskellige brancher - det er en meget stærk netværksorganisation, vi har skabt for fynske erhvervsledere.

Selv om Jørgen Dirksen har siddet i bestyrelsen i 10 år, har han ikke nogle planer om at fortsætte i bestyrelsen. Han sidder i flere private bestyrelser, som ifølge ham selv optager hans tid.

Udover en udskiftning på formandsposten, har direktør i Fingerspitz og næstformand i Fynsk Erhverv, Anna Aagaard samt Peter Eriksen Jensen, der er direktør i B&P Rådgivning, valgt at genopstille til bestyrelsen. Derimod har administrerende direktør i Mobile Industrial Robots, Thomas Visti Jensen, besluttet at træde ud af bestyrelsen.