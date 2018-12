Niels Thorborg bliver ny formand for SDU

Den succesrige erhvervsmand skal stå i spidsen for universitetet, som ifølge ham fortsat skal udvikles, skabe værdi for samfundet og bryde grænser.

Lars Nørby Johansen har siddet i bestyrelsen i de maksimale otte år, som universitetsloven tillader. Han har ifølge Niels Thorborg været med til at placere SDU som et stærkt og innovativt universitet, som hele tiden ønsker at gå nye veje. Og den vej skal det fynske universitet videre ud af, forsikrer Niels Thorborg.

- Jeg har siden 2015 haft et godt samarbejde med bestyrelsen og bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen, som jeg har den dybeste respekt for, tilføjer han.

- For mig er det en ære at blive udpeget som bestyrelsesformand for SDU, siger Niels Thorborg i en pressemeddelelse.

Den succesrige, fynske erhvervsmand Niels Thorborg bliver ny formand for bestyrelsen for Syddansk Universitet, SDU. Han afløser til nytår en anden kendt erhvervsmand, Lars Nørby Johansen, der har beklædt posten i fire år.

Bestyrelsen for SDU ser således ud pr. 1. januar 2019: Niels Thorborg, formand Dagmar Warming, næstformand Gitte Bengtsson Per Have Gitte Rasmussen, medarbejdervalgt Bodil Kjærsgaard, medarbejdervalgt Stine U. Maach, studerende Kenneth Skovly Larsen, studerende Et nyt menigt medlem søges til bestyrelsen i det nye år. Der er programsat fire bestyrelsesmøder i 2019. Formanden udpeges formelt af uddannelses- og forskningsministeren (Tommy Ahlers (V), red.) efter en forudgående indstillingsprocedure. Ifølge universitetsloven kan udpegede bestyrelsesmedlemmer sidde i bestyrelsen i højst otte år. Den afgående formand, Lars Nørby Johansen, kunne derfor ikke fortsætte, da han kom ind i 2011. Niels Thorborg kom i bestyrelsen i 2015 og kan dermed sidde der til 2023. Før Lars Nørby Johansen var Johannes Due formand for bestyrelsen i perioden 2003-2011. Før den tid havde universiteterne ingen bestyrelser som i dag, det styrende organ var konsistorium. Ved en ændring af universitetsloven i 2003 blev konsistorierne afløst af bestyrelser.

Skal bryde grænser

- Som bestyrelse skal vi være nysgerrige i forhold til, hvordan vi driver universitetet. Vores fornemste opgave er dog hele tiden at understøtte, at SDU er et godt sted at arbejde og studere, og at der leveres forskning og uddannelser i verdensklasse. SDU skal have som mål at skabe værdi for og med samfundet, udfolde talent og bryde grænser, fortsætter Niels Thorborg.

Rektor Henrik Dam, SDU, siger i pressemeddelelsen om udpegningen af den nye bestyrelsesformand:

- Med Niels Thorborg får bestyrelsen en visionær formand, der ud over et stort netværk har et solidt kendskab til både SDU og erhvervslivet. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med Niels Thorborg i bestyrelsen siden 2015, og jeg ser frem til at fortsætte den positive udvikling af SDU med ham som formand.