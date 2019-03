Masser af penge i fly: Odense-fabrik tjener fantastisk

Når en virksomhed hovedsageligt sælger sine produkter til store lufthavne på fjerne kontinenter, bliver den ikke så let kendt i sin hjemby. Og når den desuden skifter navn til en svært forståelig forkortelse, bliver der endnu færre, der ved, hvad det drejer sig om.

Men ITW GSE i Næsby er lige nu en af de helt store succeser i fynsk erhvervsliv. Det viser det helt nye regnskab for virksomheden.

De 88 ansatte har nu to år i træk præsteret overskud på lidt over 75 millioner kroner før skat, fremgår det af de offentliggjorte tal. Den indtjening pr. ansat overgås ikke af mange fynske virksomheder - især ikke inden for produktion.

For at sætte ekstra trumf på et godt regnskab, meddeler virksomheden, at den har en god ordrebeholdning og forventer, at både salget og overskuddet stiger i år.