Man skal ud i virkeligheden

Et godt mix mellem livet med bøgerne på studiet og praktisk erfaring fra arbejdsmarkedet er afgørende, lød det fra tre studerende på UCL, som var mødt op for at høre statsminister Lars Løkke Rasmussen, udviklingsminister Tommy Ahlers og iværksætter Birgitte Aaby fra Løvens Hule tale uddannelse og ikke mindst iværksætteri.

Lasse Nielsen, 24, international handel og markedsføring. Bor i Odense. - Jeg så gerne, at regeringen var mere opsatte på at sætte uddannelserne fri, så de fik flere uddannelser til at gå i forskellige retninger, så de unge ikke bliver formet efter samme skabelon. Det kan resulterere i flere iværksættere og mere innovative og kreative unge, som kan være med til at skabe nye virksomheder og vækst i samfundet. Virksomhederne burde spille en større rolle i uddannelsessystemet, så de ikke, som det er i dag, skal bruge måneder eller op til et helt år på at "færdiguddanne" unge, når de kommer fra studiet. Det kunne man måske undgå ved at inddrage virksomhederne mere.

Nanna Jessen, 22, læser til markedsføringsøkonom. Bor i Odense. - Jeg er kommet i dag, fordi jeg gerne vil vide mere om, hvor de vil hen med uddannelsesområdet. Hvorfor skærer de ned på det og så vil jeg gerne vide mere om, hvad de vil have ud af uddannelsesloftet. Der skal være plads til at vælge om, hvis man ikke har fået valgt rigtigt og der er den pratiske erfaring fra arbejdsmarkedet og praktik-ophold i virksomheder meget vigtige for de studerende. Der skal være endnu flere muligheder for studiet til at arbejde sammen med virksomhederne, så flere kan komme ud og prøve sig selv af. Det er også noget af det, jeg skal bruge til at afgøre, hvilken retning, jeg vil gå i med studiet.

Pelle Hansen, 26, læser til markedsføringsøkonom. Bor i Odense. - Jeg er en af de ældste på mit studie, og det er nok, fordi jeg har arbejdet i seks år som alt fra pædagog til sælger og tjener. Jeg arbejder stadig og jeg mener, at det er helt afgørende, at man har muligheden for at få nogle erfaringer fra det rigtige arbejdsliv. Det kan både være før studiet, hvor der som udviklingsminister Tommy Ahlers har sagt, skal være plads til den slags - men det skal også være under studiet, hvor der skal være perioder, hvor man kommer ud og får prøvet af, om det er den rigtige uddannelse, man er i gang med. De praktikperioder er meget afgørende.