Lukker i København: Fynsk entreprenør har tabt mange millioner i hovedstaden

Det er tilfældet for den store fynske byggevirksomhed H. Skjøde Knudsen, der netop har offentliggjort sit regnskab. Det viser store tab på byggeprojekter i Københavnsområdet. Ledelsen erklærer resultatet for "meget utilfredsstillende."

Årets resultat er under forventningen for året 2018, og betragtes som meget utilfredsstillende.

Det er kun på byggepladserne østpå, at det er gået galt. Vest for Storebælt er projekterne realiseret som forventet, hedder det i regnskabets ledelsesberetning.

Selskabet skriver ikke noget om, hvilke byggerier, der er gået galt, eller hvilke forhold der har kostet flere penge end ventet. Det fortæller dog, at en kunde har ophævet en entreprisekontrakt, og at Skjøde Knudsen derfor har anlagt en voldgiftssag mod kunden. Det fremgår ikke, hvor mange penge den fynske entreprenør kræver i erstatning.

Overskuddet er faldet med 18 millioner kroner, og den tilbagegang skyldes hovedsageligt nogle enkelte projekter i den østlige del af landet, skriver virksomheden i sin ledelsesberetning. Da virksomheden aflagde sit regnskab for 2017 i marts 2018 ventede den et overskud på mere end 18 millioner kroner, så i forhold til budgettet er tilbagegangen større end 18 millioner kroner.

Tjener stort på Gartnerbyen

Skjøde Knudsen er en del af en større koncern, som er ejet af Allan Nielsen, Middelfart, men der er endnu ikke regnskab for hele koncernen. Søsterselskabet Odense Bygningsservice offentliggjorde torsdag sit regnskab, der viser en kraftig stigning i aktiviteten og en fremgang i antallet af ansatte fra 61 til 95. Overskuddet var dog uændret på blot 0,3 millioner kroner.

Den største aktivitet i koncernen lige nu er opbygningen af et meget stort boligkvarter ved navn Gartnerbyen på den grund i Bolbro, der tidligere husede Gasa, og her kan ejerne til gengæld glæde sig over meget flotte overskud. Gartnerbyen Holding A/S fik et overskud på 93 millioner kroner i 2017/18 takket være salget af halvdelen af det store projekt til pensionskassen PFA.

Skjøde-koncernen og PFA ejer nu sammen selskabet Gartnerbyen P/S, der skal eje, udvikle, drive og sælge området i mindre bidder. Dette selskab klarede sig også fint i 2018, hvor det fik et overskud på 24 millioner kroner - beløbet var dog væsentligt mindre end de 47 millioner kroner, der kom ind i 2017.

En del af Gartnerbyen er allerede solgt fra til forskellige boligselskaber og investorer, der opfører hver deres ejendomme på området.

Skjøde Knudsen var i slutningen af 2018 i byretten tiltalt for kartelvirksomhed men blev frifundet for alle anklager. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (bagmandspolitiet) har anket afgørelsen til landsretten.

Det var torsdag ikke muligt at få en kommentar fra direktør Allan Nielsen.