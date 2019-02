Løkke mødte 200 studerende i Odense: Ikke et ord om Touren - næsten

Odense blev forbigået, da Tour de France-organisationen torsdag formiddag i statsministeriet annoncerede, at verdens største cykelløb starter med tre etaper i Danmark i 2021 - til gengæld var statsminister Lars Løkke Rasmussen og uddannelsesminister Tommy Ahlers i byen for at tale uddannelse og iværksætteri med UCL-elever torsdag.

- Han er lidt forsinket, for han er cyklet herover! Den succesfulde iværksætter Tommy Ahlers, som i dag også er uddannelses- og forskningsminister i regeringen, var i flyvende humør, da han indtog scenen foran 200 studerende ved fredagsbaren hos UCL Erhvervsakademi i Odense torsdag eftermiddag. Måske var det fordi, chefen endnu ikke var mødt, men derimod temmelig forsinket på turen fra København. Uanset udløste det bragende latter fra de studerende. Chefen - statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) - havde brugt formiddagen på at annoncere, at verdens største cykelløb Tour de France i 2021-udgaven starter i Danmark med tre etaper. En af dem til Nyborg på Fyn, hvor Lars Løkke netop havde sat Tourens løbsdirektør Christian Prudhomme af til et pressemøde med byens Venstre-borgmester Kenneth Muhs. - Ja, og så var der en del interviews på vejen, så jeg beklager, jeg er blevet lidt forsinket, lød det fra Løkke Rasmussen, som altså droppede pressemødet i bæltbyen for at diskutere uddannelse og iværksætteri med de studerende fra UCL i Odense, som til gengæld ikke får besøg af Touren i 2021. - Nej, Prudhomme er helt tosset med den sidevind, og han ville have mål lige efter broen (Storebæltsbroen), konstaterede Løkke.

Her skulle trioen have en uformel snak og debat med 200 studerende om, hvordan fremtidens uddannelsessystem skal se ud, og hvordan vi skaber nye, succesfulde virksomheder i Danmark.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen ankommer til UCL en del forsinket, efter at han har sat løbsdirektør for verdens største cykelløb, Christian Prudhomme, af i Nyborg. Her skulle der være pressemøde om Nyborgs rolle i den danske start på Tour de France i 2021. Det blev altså uden statsministeren, som i stedet tog til debat med 200 studerende på UCl, som annonceret før den store nyhed om Tour-starten i Danmark kom ud. - Man holder en aftale, som Løkke sagde. Foto: Sugi Thiru

Iværksætteri er blevet sejt Under ledelse af tidligere radio- og tv-vært Morten Resen talte Ahlers, Løkke og den mest succesfulde investor fra DR-programmet Løvens Hule, rengørings-dronningen Birgit Aaby sig hurtigt varme foran de studerende. Især på iværksætteriet. - Det er blevet sejt, og det er nyt, og det kræver ikke noget særligt, men du skal have et drive. Jeg har ingen uddannelse. Jeg er rengøringskone - og så er jeg iværksætter, lød det fra Birgit Aaby. Ligesom Aaby har minister Tommy Ahlers også være med i investorpanelet i iværksætterprogrammet Løvens Hule på DR, ikke mindst fordi han har med succes har skabt virksomheder. - Det handler om at turde lave fejl, du skal ikke være bange for at fejle, når du sætter dig ned i kælderen for at skabe noget, sagde han og fortalte om sin første virksomhed, som han solgte for 235 millioner kroner i 2008. - Eller min anden, for den første gik jeg på røven med efter ni måneder. Men den anden det er jo den, folk kan huske, fordi jeg fik en masse millioner, men de færreste tænker over, at hvis vi ikke var blevet opkøbt, så var vi gået konkurs et par måneder efter, for vi havde brugt alle pengene, så nogen gange er det hele også lidt tilfældigt, sagde han med et stort grin.

Lasse Nielsen, Nanna Jessen og Pelle Hansen fra UCL havde valgt at bruge torsdag eftermiddag på at høre debatten med Lars Løkke og Tommy Ahlers fra regeringen og iværksætter Birgit Aaby. De havde dog ikke rigtig hørt, at Tour de France starter i Danmark i 2021. - Så skal jeg på MacD hjemme i Nyborg den dag, som Pelle Hansen, der bor i Odense, men kommer fra Østfyn, konstaterede, da han fik nys om, at målstregen ligger lige ud for fastfoodrestauranten på tredje etape, som slutter i Nyborg den sommer. Foto: Sugi Thiru

Gå efter drømmene Den eneste i panelet - inklusiv Resen, som har kvittet journalistjobbet for at starte egen virksomhed hjemme i kælderen - som ikke har en iværksætter i maven, er statsministeren, som trak en lige linje fra dagens helt store cykelnyhed til uddannelse og dansk iværksættertrang. - Det handler selvfølgelig først og fremmest om, at verdens største cykelløb møder verdens bedste cykelnation, men nedenunder det handler det også om, at vi kan en masse ting i Danmark. Det er et ret godt land, vi har, og vi har formået finde en god balance i vores samfund, som man kigger misundeligt på andre steder i Europa, sagde statsministeren, som var begejstret for at høre, at mange af de unge studerende gerne vil iværksætteriet, når de skal udpege drømmejobbet. - Man skal gå efter sine drømme. Jeg ville selv gerne være forsvarsadvokat, fordi jeg så tv-serien Perry Mason som barn - jeg blev også jurist, og jeg kan stadig nå at blive advokat, hvis jeg vil, sagde statsministeren, hvilket straks fik værten Morten Resen til at konstatere, at Løkke måske får chancen for et karriereskift, når der snart er valg til Folketinget. Ministerkollega Ahlers kvitterede ved at efterlyse en ny lov, som tillader folk at gå efter drømmene, selv om den bliver svært at nedfælde med paragraffer og tung lovtekst. - Jeg så gerne, at vi havde en lov, der tillader at man laver fejl, bare man ikke laver den samme fejl to gange. Vi skal dyrke iværksætteriet og skabertrangen, så bliver vi også et rigere samfund, lød det fra Ahlers.