Kunsten at træffe det rigtige valg

Vi går mod lysere tider, og de første forårsbebudere kan spottes rundt i naturen. Foråret byder på valg - flere valg. Demokratiske valg, der kræver vores stillingtagen og deltagelse. Heldigvis viser statistikken fra folketingsvalget i 2015, at stemmeprocenten i langt de fleste fynske kommuner ligger over landsgennemsnittet - og godt for det. For intet kan længere tages for givet, se blot på præsidentvalget i USA og på briternes fravalg af EU. Begge valg, som uagtet vi har taget stilling og engageret os i dem, ikke har haft indflydelse på. Ikke desto mindre har udfaldet i en globaliseret verden indflydelse på vores konkurrencesituation i virksomhederne og kræver vores opmærksomhed både her og nu og ud i fremtiden.

Vi har to vigtige demokratiske valg foran os i foråret. Europaparlamentsvalget og folketingsvalget. Europaparlamentsvalget afholdes den 26. maj - og hvornår folketingsvalget kommer, ved kun statsministeren. Dog skal det være afviklet inden den 17. juni. Uanset hvornår han vælger at trykke på valgknappen, så er det også her vigtigt at tage stilling, søge indflydelse og på den måde tage medansvar for samfundets udvikling. Ikke mindst for de rammer og vilkår, som påvirker vores private virksomheders muligheder for at udvikle sig og skabe vækst - og dermed sikre fundamentet for vores velfærdssamfund.

Vi har netop gennemført en undersøgelse i Det Fynske Erhvervspanel, og her udpeger virksomhederne en række forhold, den kommende regering bør forbedre eller afskaffe for at skabe endnu bedre betingelser for udvikling og vækst i erhvervslivet. Virksomhedernes stillingtagen og engagement er afgørende for muligheden for at få dem ændret. Uanset om det handler om økonomiske byrder, meningsløse indberetninger og for meget bureaukrati, mangel på arbejdskraft, huller i internettet eller kø på den fynske motorvej, så er det et vigtigt valg, at få disse temaer ind i debatten netop nu, hvor valgkampen er ved at tage form. Om det er daglige irritationsmomenter eller deciderede barrierer for vækst, så er det 'guld' i den politiske debat - både at få sat på agendaen ved valgmøder, i medierne og i dialogen med beslutningstagere på Fyn og på Tinge.

Andre valg er strategiske valg. Afgørende valg for din virksomheds fremtid. Som f.eks. når store virksomheder som GASA Group og transportvirksomheden Alex Andersen Ølund vælger at investere i nye domiciler i den nye erhvervsudstykning i Odense SV og skabe helt opdaterede rammer for deres aktiviteter i modsætning til de indeklemte haller på Lavsensvænget og talrige lokationer på Holkebjergvej og Hvidkærvej. Sådanne store beslutninger har væsentlig betydning for mulighederne for at skabe succes og vækst i fremtiden.

Andre valg har en mindre rækkevidde, men er alligevel vigtige at få truffet i hverdagen. For kunderne, for de ansatte, samarbejdspartnerne, leverandørerne - og for virksomheden.

Som virksomhedsleder er der valg, du kun får mulighed for at træffe én gang i din karriere, andre valg vil du stå over for igen og igen. Nogle valg betyder mere end andre, men som virksomhedsleder er hverdagen fyldt med valg. Det er et kæmpe ansvar, men også en enestående mulighed for at tage ansvar og påvirke virksomhedens og samfundets retning og udvikling. Kunsten er derfor at træffe de rigtige valg - de valg, der er rigtige for dig, din virksomhed, dit Fyn.