Kaos i Højme og Sanderum: Erhvervsdrivende ønsker ny motorvejsafkørsel

En ny motorvejsafkørsel ved Højme og Sanderum vil være med til at lette den tunge trafik i området. Specielt de erhvervsdrivende mener, at det er yderst nødvendigt, at en ny af- og tilkørselsrampe bliver etableret inden for den nærmeste fremtid

Der opstår dagligt kaos, når mere end 500 lastbiler fra de mange erhvervsvirksomheder i den sydvestlige del af Odense ved Sanderum og Højme skal ud på motorvejen. Her oplever lastbilchauffører at sidde i kø i op mod tyve minutter, før de kan komme ud på motorvejen. Jan Andersen, der er direktør ved Alex Andersen Ølund, som ligger i det berørte område, er overbevist om, at en ny tilkørselsrampe ud til motorvejen vil kunne lette trafikken væsentligt i området. - Der er totalt kaos herude. Lige nu har vi chauffører, der er nødt til at køre op igennem boligkvarteret i nærheden for at gøre det nemmere, selv om det heller ikke er nemt - her er vi også begyndt at holde i kø. Mange af chaufførerne ved Alex Andersen Ølund er timelønnet, og derfor koster det firmaet penge hver gang, en af chaufførerne holder stille. Alex Andersen Ølund har dagligt 400-500 kørsler til og fra Logistikvej. Gasa, der sælger frugt og grønt til detail-, foodservice og grossister er placeret på samme vej, og inden længe rykker Royal Unibrew ind i Alex Andersen Ølunds tidligere lokaler. Derudover skal DSV til at bygge bagved Alex Andersen Ølund. Det betyder ifølge Jan Andersen minimum op mod 200 ekstra lastbilkørsler ind og ud af området hver dag, hvilket kommer til at øge presset på vejene yderligere.

Motorvejsafkørsel ved Sanderumvej Odense Kommune har beregnet en ny motorvejsafkørsel mellem afkørsel 52 og 53 til at koste 45 millioner kroner.



En sådan løsning vil indebære en ny vej fra Logistikvej ud til Sanderumvej, et nyt kryds på Sanderumvej, en af- og tilkørselsrampe fra Sanderumvej på den sydvestlige side af motorvejen samt en af- og tilkørselsrampe fra Sanderumvej på den nordøstlige side af motorvejen inklusiv en rundkørsel.



En lappeløsning I dag er krydset ved Hvidkærvej op mod Assensvej ved at blive udvidet med en drejebane, som skal være med til at lette trafikken i området. Direktør Jan Andersen mener dog ikke, at det kan afhjælpe den massive mængde af trafik, der plager de mange chauffører og ikke mindst beboerne i villakvarteret. - Det vil måske hjælpe lidt, men det er ikke en holdbar løsning. Der kommer endnu mere trafik herud med årene. Og det er jo hele området, der er plaget af det her. Det er både erhvervslivet, men også alle beboerne i nærheden. De er trætte af, at vi laver kø i området og kører på villavejene. Alex Andersen Ølund er for nylig rykket ind i nye bygninger, hvor virksomheden har fået mere plads og samlet sine terminaler for at effektivisere firmaet. Hvis man spørger Jan Andersen, nytter det ikke noget at effektivisere arbejdsgangen, hvis det alligevel ikke er muligt at komme ud af området.

Et stort ønske om en rampe Selv om krydset ved Hvidkærvej og Assensvej bliver udvidet, ser Jan Andersen kun én mulig løsning for at optimere infrastrukturen i området. En af- og tilkørselsrampe mellem den nuværende afkørsel 52 og 53. Ud fra beregninger, som Odense Kommune har foretaget, vil det koste 45 millioner kroner at etablere en komplet løsning på området. En sådan løsning vil indebære en ny vej fra Logistikvej ud til Sanderumvej, et nyt kryds på Sanderumvej, en af- og tilkørselsrampe fra Sanderumvej på den sydvestlige side af motorvejen samt en af- og tilkørselsrampe fra Sanderumvej på den nordøstlige side af motorvejen inklusiv en rundkørsel. Som det ser ud lige nu, vil Jan Andersen og firmaet Alex Andersen Ølund også være tilfreds med, at det kun er rampen og den nye vej på den sydvestlige del, der bliver etableret i første omgang. - Det må alt andet lige være billigere, hvis man starter med at etablere den ene del. Det vil stadig kunne fjerne meget af trafikken i området, og gøre det meget nemmere for vores chauffører at komme ud på motorvejen.

Vejdirektoratet er imod I august 2017 blev samme udfordring diskuteret i forbindelse med Odense Kommunes lokalplan 6-803. Efterfølgende kom der høringssvar fra både erhvervsdrivende og private i området angående problematikken. Her giver By- og Kulturforvaltningen udtryk for, at en motorvejsafkørsel vil være den mest optimale løsning for området. Til gengæld skriver forvaltningen også, at Vejdirektoratet, der er myndighed på området, ikke er indstillet på en ny afkørsel. Og det samme gør sig gældende i dag. - I bund og grund ved vi ikke ret meget om forslaget eller, hvilke tanker der ligger bag, men vi har lige udbygget afkørsel 52, og den har en rigtig fin kapacitet, som det ser ud nu. Det tilslutningsanlæg ved Sanderumvej vil komme til at ligge tæt på afkørsel 52, og det kan give trafikafviklings- og trafiksikkerhedsudfordringer, fortæller afdelingsleder ved Vejdirektoratet, Mette Bentzen. Derudover kan afdelingslederen fortælle, at et nyt tilslutningsanlæg ved Sanderumvej ikke har været med i indstillingen til udvidelsen af motorvejen syd om Odense. Udvidelsen af afkørsel 52, er dog ikke nok for de erhvervsdrivende. - At de har udvidet afkørsel 52 er selvfølgelig med til at afvikle trafikken ved Assensvej, men den afvikler jo ikke trafikken nede i industriområdet. Det er et kæmpe problem for alle, der driver erhverv i området. Det vil alt andet lige være smartere at lave en rampe, der kan afvikle trafikken herude. Ifølge Jan Andersen hjælper udvidelsen af afkørsel 52 altså ikke på de problemer, som de erhvervsdrivende i området oplever - og i endnu højere grad vil komme til at opleve, når flere erhvervsdrivende får til huse i området.

