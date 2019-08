Juliana Drivhuse forbereder sig på et hårdt brexit: Der er kun et sted at sende regningen, og det er til forbrugeren

Med Boris Johnson ved Storbritanniens ror er et hård brexit muligvis lige om hjørnet. Det kan komme til at ramme fynske virksomheder såsom Juliana Drivhuse, der har en stor del af forretningen i England. Man skal dog passe på med at male fanden på væggen, påpeger DI Fyn og Fynsk Erhverv.

- Vi har ikke et fuldt overblik over, hvad et hårdt brexit vil betyde for os. Men vi kan forudsige, at et brexit uden en aftale vil medføre en form for told på vores produkter, forklarer direktør Nikolaj Stærmose.

Men risikoen for, at der ikke bliver lavet en aftale - et såkaldt hårdt brexit - er med det nylige valg af Boris Johnson som leder af Det Konservative Parti og dermed premierminister større end tidligere.

Deadlinen for den langtrukne skilsmisse mellem Storbritannien og EU er ikke længere en plet på horisonten. Den 31. oktober kommer det endelige udfald af brexit til at stå klart, for inden da skal de to parter have udarbejdet en aftale, der dels skal udrede den fremtidige handel mellem Storbritannien og fastlandet.

Poul Strandmark er ud over at være formand for DI Fyn også direktør for virksomheden Bluepack A/S. Arkivfoto: Nicky Bonne

Ny deadline

Juliana Drivhuse har to datterselskaber i England, så virksomheden sender produkter til og fra landet. De regner med, at de produkter, der skal over grænsen mellem EU og Storbritannien, vil blive dyrere begge veje.

- Der er kun et sted at sende regningen, og det er til forbrugeren, siger Nikolaj Stærmose.

Det kan gå ud over salget af produkterne, og det kan i sidste ende koste arbejdspladser for virksomheden, der driver omkring en tredjedel af forretningen i England. Hvor slemt den i sidste ende rammes afhænger dog af tolden.

Dertil kommer en masse bøvl i form af kontroller af den fragt, der skal ind i Storbritannien, og det kan give lange køer og øget transporttid.

Der er et enkelt lyspunkt for Juliana Drivhuse. Før deadlinen for en aftale blev udskudt, var den endelige dato for en aftale 31. marts i år, hvilket er midt i Juliana Drivhuses højsæson. Derfor så virksomheden sig nødsaget til at bygge ekstra store produktlagre op i England og Danmark, så den kunne slippe for besværet med eksporten.

Den nye deadline i oktober giver derfor virksomheden mulighed for at se tiden an.

- Det giver os fire-fem måneder at løbe på, før det bliver højsæson. Nu snakker vi med vores logistikpartnere for at finde ud af, hvad vi skal være opmærksomme på til november, siger Nikolaj Stærmose.

- Jeg håber, at når højsæsonen starter i marts, så har verden lært, hvordan man handler med England, fortsætter han.