Igen ballade i Totalbanken: Heine Delbing vil rense ud i toppen

Der bliver igen opmærksomhed om Totalbanken, når det lokale pengeinstitut holder generalforsamling i Aarup til april. Sidste år var der over flere generalforsamlinger kamp om forskellige emner mellem bestyrelsen på den ene side og to store aktionærer på den anden.

Vil åbne for valg af nye

Heine Delbing foreslår, at repræsentantskabet skæres ned fra 20 til 10 medlemmer, og at 10 navngivne medlemmer går ud. Blandt de 10, der ifølge forslaget skal træde tilbage, er to bestyrelsesmedlemmer - Claus Moltrup og Jan Thybo.

Bestyrelsen er imod.

- Det er vigtigt, at vi har et repræsentantskab som en slags fødekanal til bestyrelsen. Finanstilsynet stiller stramme krav til hvilke kompetencer, der skal være i bestyrelsen, så det er ikke så enkelt, at aktionærerne bare kan vælge hvem som helst - så risikerer de i hvert fald, at valget bliver tilsidesat, siger bestyrelsesformand Poul Fischer.

Ligesom i mange andre lokale banker vælger aktionærerne på generalforsamlingen medlemmer af et repræsentantskab. Derefter vælger repræsentantskabet medlemmerne af bestyrelsen. Denne indirekte form for valg er Heine Delbing imod.

- Jeg synes, at aktionærerne skal have mulighed for at vælge bestyrelsen direkte. Det er deres bank, så det er sundt, at de har den direkte indflydelse, siger han.

Da repræsentantskabet er bestemt i bankens vedtægter, er det meget svært at afskaffe det. Derfor vil Heine Delbing i stedet gøre det meget mindre. Ifølge vedtægterne har repræsentantskabet 10-20 medlemmer, i øjeblikket er der 20, men ifølge Delbings forslag, skal der efter generalforsamlingen kun være 10.

Samtidig foreslår han, at 10 navngivne medlemmer skal gå ud. Derudover er syv på valg efter de almindelige regler, mens to andre træder ud.

Hvis Heine Delbing får sin vilje vil kun et enkelt nuværende medlem af repræsentantskabet fortsætte uden videre - nemlig Christian Fischer, der er søn af den nuværende formand Poul Fischer. Resten kan genopstille og kæmpe om de øvrige ni pladser. Dermed får Heine Delbing - og andre aktionærer - en sjælden mulighed for at præge sammensætningen af det nye, mindre repræsentantskab og dermed den nye bestyrelse.

- Mit forslag vil give generalforsamlingen den bedste mulighed for at sammensætte en professionel bestyrelse, siger Heine Delbing, der ikke på forhånd vil fortælle, hvem han vil foreslå til bestyrelse og repræsentantskab.

- Jeg har intet imod de siddende medlemmer, de har ikke gjort noget forkert, og der er ikke tale om nogen udrensning af dem. Jeg mener blot, at vi skal have mulighed for at vælge de mest kompetente medlemmer, siger Heine Delbing.