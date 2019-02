Bemærkningen afleveret med et stort smil og et glimt i øjet, for selvfølgelig har han efter 33 år allerede en velsmurt og effektiv forretning, som leverer teknologi, der forhindrer lækager og dyre vandskader i alt fra boligejendomme til Legos nye oplevelseshus og private hjem i ind- og udland.

Alligevel mener stifter og direktør af Odense-firmaet Dantaet, Erik Nielsen, at det lille firma fra Højme først nu er er klar til at gå rigtigt ud på markedet.

Dantaet Electronics A/S Adm. direktør og stifter Erik Nielsen, bestyrelsesformand Jørn Bonnesen. Firmaet er stiftet i 1987 og leverer teknologi, der kan overvåge og sikre alt fra fjernvarme, maskinkølevand og avancerede brugsvandsystemer i erhvervsejendomme og virksomheder, herunder landbrug, til læksikring og overvågning hos private af fjernvarme og brugsvand. Firmaets 15 ansatte i Højme i Odense leverer løsninger til kommuner, skoler, sygehuse og virksomheder i hele Danmark. Derudover har internationale kunder også øje for løsninger, som netop nu er ved at blive del af de kommende VM-planer i Qatar, hvor teknologien anvendes af letbanesystemet og fodboldstadions. I England har tøjkæden H&M bestilt systemet til alle sine 330 butikker. Læksikringen slukker selv for vandet til eksempelvis en bygning, hvis overvågningen opdager, at der bliver "brugt" mere vand end de grænseværdier, der er fastlagt. På den måde kan kunderne undgå milliondyre regninger og det er bl.a. også grunden til at forsikringsselskaberne også anbefaler løsningen fra Dantaet.

Dantaets stifter og ejer Erik Nielsen, forrest, har samarbejde med store firmaer som Kamstrup, Cowi og Codan, som anbefaler produktet fra Odense. Her er han fotograferet ved en tidligere lejlighed, hvor Danfoss var i byen i forbindelse med et muligt samarbejde. Arkivfoto

- Vi ser et stort uopdyrket marked i hele Europa, og det er især Sverige, Norge og selvfølgelig det store marked i Tyskland, vi skal ind på, siger Erik Nielsen, som igennem flere år har været på plads med to mand i England.

Systemet lukker for vandet

Dataets systemer overvåger brugsvand og fjernvarmevand, fra det kommer ind i en bygning og slår alarm og lukker, hvis forbruget stiger pludseligt og når over nogle fastlagt grænseværdier.

I en boligblok, hvor installationen har en stor udstrækning, fungerer læksikringen med en vis tolerance overfor utætte haner og cisterner, men kan stadig, når vandforbruget bliver abnormt, lukke for vandet og sende en alarm på sms, siger Erik Nielsen.,

Han har egentlig nået pensionsalderen, men har ingen planer om at forlade butikken, og slet ikke nu, hvor teknologien fra Højme skal stå sin prøve på de store markeder.

- Jeg bliver ved, så længe det er sjovt. Vi har fløjet under radaren i mange år, mens vi har udviklet forretningen og vores teknologi. Hvis vi var gået ud på de store markeder for 20 år siden, havde det måske været for tidligt, men nu er vi nået til tredje generation af teknologien, vi har patenterne på plads og de store drenge vil gerne lege med os, fordi vi har et produkt, som de skal bruge, siger Erik Nielsen.

Han føler sig så sikker på sin teknologi, at det kun glæder ham, at en gigant som den tyske bad- og armaturproducent Grohe med flere end 6000 ansatte også er begyndt at arbejde med løsninger til læksikring.

- De er med til at hvirvle en masse opmærksomhed op i markedet. Med baggrund i vores patenter og produktmiks er der plads til os begge. Vi har patenterne, og vi laver teknologi, der holder. Vores ældste kørende anlæg er 30 år gammelt.