Fynske virksomheder: Udvidelse af motorvejen står højt på ønskelisten før valg

Odense: Hvilke emner vil fynske virksomheder helst have, at de lokale politikere diskuterer i valgkampen til folketingsvalget, som bliver udskrevet inden for 100 dage?

Det har Det Fynske Erhvervspanel svaret på i en undersøgelse fra Fynsk Erhverv, og meldingen er helt klar:

En udbygning af den Fynske Motorvej syd om Odense står meget højt på ønskelisten hos flere end halvdelen af deltagerne i undersøgelsen, fortæller Pernille Fløjstrup Andersen, kommunikationschef i Fynsk Erhverv.

Udvidelse af motorvejen var også højt prioriteret, da Fynsk Erhverv forud for folketingsvalget i juni 2015 spurgte virksomhederne på Fyn, hvilke temaer der var mest presserende for dem at få taget op i Folketinget.

I 2017 vedtog regeringen og Dansk Folkeparti at udvide E20 til tre spor mellem Nørre Aaby og Odense V (Blommenslyst), men en udvidelse til tre spor syd om Odense er endnu ikke blevet besluttet.

Dansk Folkeparti havde en udvidelse af motorvejen med til forhandlingerne om finansloven for 2019, men i den endelige aftale om finansloven var der ingen penge til det tredje spor - selvom blandt andre E20-komitéen har advaret om, at en manglende udvidelse blot vil flytte pladsproblemerne på den vestfynske motorvej, når den er udvidet til tre spor, og skabe en større flaskehals ved Odense.

Udvidelsen af motorvejen fra Nørre Aaby til Blommenslyst vil foregå i to etaper; stykket mellem Blommenslyst og Gribsvad bliver anlagt fra april 2019 frem til 2020, mens stykket fra Gribsvad til Nørre Aaby først bliver anlagt mellem 2021 og 2022.

Det sker for at øge sandsynligheden for, at man kan kombinere det sidste arbejde med den omstridte nye jernbane over Vestfyn, som et flertal uden om regeringen er enige om.