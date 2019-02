Fynsk robotaktie øger værdi markant: Nyheder sendte Scape op

Adm. direktør Søren Bøving Andersen kan både præsentere en ny ordre og stigende aktiekurser for Scape Technologies, der laver binpicker-robotter, der kan samle ting op fra kasser. De har stor succes i bilindustrien, men rykker nu også ind i branchen for hårde hvidevarer. Arkivfoto: Michael Bager

Robotvirksomheden Scape Technologies fik 35 millioner ud af en børsnotering sidste år, som de er begyndt at investere i bl.a. nye ansatte - i denne uge kunne de så præsentere nyheder, som fik aktiekursen til at stige voldsomt, før den i går faldt lidt tilbage. Aktien er steget markant i værdi siden børsintroduktion i november.

Robotvirksomheden Scape Technologies fik 35 millioner kroner i kassen, da de i november gik på teknologi-børsen Nasdaq First North. Tirsdag kunne robotvirksomheden så løfte sløret for to nyheder mere, som var med til at sende kursen på aktierne i vejret. Scape har indgået en aftale med en af verdens største producenter af hængsler til bl.a. køleskabe og vaskemaskiner, og samtidig har man fået en ny forhandler på plads. Det var nyheder, som satte gang i handlen med virksomhedens aktier. Alene tirsdag steg Scape-aktien med lige knap 30 procent, efter at den har været konstant stigende i flere uger. Onsdag steg den yderligere, før den faldt lidt tilbage før lukketid. Aktien er steget fra knap ni kroner i udbudspris til lidt under 25 kroner, da markedet lukkede i går. - Det er selvfølgelig rart, men det er ikke noget, vi kan eller skal sidde og holde øje med. Hvis vi følger vores plan, så vil kursen forhåbentligt stige endnu mere, siger adm. direktør Søren Bøving Andersen.

Salg til ny branche Han kan glæde sig over, virksomheden netop har indgået en aftale med den globale producent af hængsler, Hettich Holding, som har hovedkontor i Hannover-området i Tyskland. Den tyske gigant har valgt den fynske robotteknologi til at automatisere sin produktion. Med 6.600 medarbejdere på verdensplan og en daglig produktion af mere end en million hængsler og beslag er Hettich er blandt verdens største i branchen. - Vi har været meget fokuseret på at få det ekstra ben at stå på. Vi har i forvejen et stærkt fokus på bilbranchen, som er større, men hårde hvidevarebranchen er også et særdeles interessant område, hvor Hettich alene producerer en million emner om dagen, så der er meget at tage fat i, siger han. - Den branche minder efterhånden meget om bilindustrien, hvor vi har stor erfaring og allerede leverer til bl.a. Ford og Schaeffler Group. Delene til køkken- og hårde hvidevarer-branchen ensrettes og leveres i stigende grad af underleverandører i stor volumen i uordnede containere, såkaldte bins. Håndteringen af disse dele er en løntung del af produktionen og giver et større behov for automatiseret bin-picking, siger Søren Bøving-Andersen.

Kan åbne nyt marked Scape skal levere fire af sine bin-picker-robotter, som kan dykke ned og finde emner i en kasse fyldt med eksempelvis hænglser, som ligger tilfældigt i en kasse, til automatiseringen hos den globale producent. Ordren kan være med til at åbne markedet for den fynske robotproducent. - Det er måske ikke et navn, som alle kender, men i branchen er de et meget kendt navn, som vi virkelig kan bruge i vores markedsføring, fordi det giver genklang, når vi skal levere til dem, siger Søren Bøving Andersen. Ifølge direktøren kan der være andre markeder, som kan være interessante for Scape Technologies, men i første omgang holder Odense-virksomheden fokus på biler og hårde hvidevarer. - Vi er stadig en mindre virksomhed, så vi skal prioritere vores kræfter og ressourcer, siger han.

I gang med at ansætte Netop ressourcer er han i fuld gang med at tilføre endnu flere af til virksomheden, som fik godt 35 millioner kroner i banken ved børsintroduktionen i november måned. - Vi har ikke brugt de penge endnu, men vi er i gang med at ansætte flere folk til vores udvikling af både et nyt og bedre interface, så robotten bliver lettere at bruge for både slutkunder og partnere, men også af vores hardware, siger han. Den nye ordre til den tyske producent skal leveres af selskabets nye partner, ST Integration & Robotics i Tyskland, som indgik en partneraftale med Scape Technologies tilbage i slutningen af december. Netop partnere skal der også flere af i butikken i Odense, understreger Søren Bøving Andersen. - Vi skal investere i nye medarbejdere til udvikling, men der skal også sættes ressourcer af til markedsføring og indgåelse af nye partnerskaber. Det er vores strategi for udbredelse af vores produkter, at det skal ske gennem partnerskaber, som det vi har indgået med ST Integration & Robotics, siger han. I dag har virksomheden 23 ansatte, men Søren Bøving Andersen forventer at tilføre mindst fem yderligere ansatte den næste tid. Efter tirsdagens kurshop er Scape-aktien steget fra de små ni kroner, som den blev introduceret til på teknologi-børsen, til knap 25 kroner onsdag eftermiddag, da handlen blev indstillet på First North. Scape-aktien var den blot anden danske robotaktie på Nasdaq, efter at den anden fynske robotaktie Odico tidligere i 2018 også satte sine aktier til salg på børsen.