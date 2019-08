Fynsk rigmand udvider imperium: Thorborg åbner bank

- Facit Bank er et projekt, vi har overvejet grundigt gennem en længere periode, og som hænger rigtig fint sammen med vores strategi. Banken bygger på et tæt samarbejde med 3C RETAIL og vil både styrke vores position og komplementere vores samlede forretning, siger koncernchef Niels Thorborg i en pressemeddelelse.

Efter at licensen er kommet på plads, er målet nu at skabe en netbaseret nichebank til privatkunder i løbet af vinteren, som dermed tilføjer bankforretning til Thorborgs omfattende portefølje i Thorborgs 3C-koncern.

Under navnet Facit Bank lancerer Thorborg en netbank, som fredag har modtaget sin banklicens af Finanstilsynet, fortæller Niels Thorborg. Banken får ingen filialer, mens bankforretningen placeres i Odense, som også er hovedsæde for den samlede koncern, der beskæftiger 2600 ansatte og årligt omsætter for tre milliarder kroner.

Positive renter på opsparringen

I koncernen er det 3F Retail med L'Easy og DER, der sammen med Thorn i Norge og Sverige, udgør nogle af de største brands og det økonomisk tungeste forretningsområde i Thorborgs forretningsgruppe. Netop retail-kunderne i bl.a. L'Easy, der tager lån til køb af alt fra nyt tv til en kummefryser, bliver fremover også kunder i den nye bank, som udover forbrugslån også vil tilbyde kreditkort og indlånsrenter med positive renter, lyder det fra Thorborgs nye førstemand i banken, Jesper Lyhne. Derimod bliver der ikke mulighed for at optage realkreditlån gennem Facit Bank.

Lyhne, der ifølge pressemeddelelsen har 32 års erfaring fra banksektoren, kommer fra en stilling som Børsprocesdirektør i Den Jyske Sparekasse. Han har store forventninger til den nye bank, som er tænkt som bank nummer to for kunderne, som med Facitbank får mulighed for at opnå en positiv rente, når de sætter deres penge i banken.

- Vi ser lige nu en udvikling på de finansielle markeder, hvor nogle kunder præsenteres for en negativ rente på indlån. Det kan vi gøre bedre. Vi har færre omkostninger end de traditionelle banker, og på det grundlag kan vi tilbyde en attraktiv rente for indskud på op til 750.000 kr., som alle er dækket af indskydergarantien. Desuden kommer vi til at tilbyde kreditkort, siger Jesper Lyhne.

Med etableringen af Facit Bank har danskerne på blot et par uger fået to nye banktilbud på nettet, efter at Lunar Way midt på måneden også fik licens fra Banktilsynet til at drive bankforretning i Danmark. Lunar Way er også en netbaseret bank, der ligesom Facit Bank heller ikke har filialer og er tænkt som et banktilbud nummer to til kunderne.

Udover Lyhne i direktørstolen får Facit Bank en bestyrelse bestående af Jørn Tolstrup Rohde, der er formand, Ole Friis, Peter Schou Jørgensen, Peter Schak Larsen og Nicoline Erika Hyldahl.