Fynsk hotelfamilie overtager kendt Aarhus-hotel

- Vi håber på at få København med, men der sker så meget på det københavnske hotelmarked, at der nok skal gå endnu tre år, hvor vi ser markedet an. Der kommer 10.000 nye værelser i København, så det bliver et helt andet hotelmarked, end det var tidligere, siger Jan Milling.

Ambitionen har længe været at blive landsdækkende, og det kræver som et minimum at have adresser i Aarhus og København.

Så sent som i november købte familien to hoteller i Odense, Ydes Hotel og Hotel Domir, og har dermed fem hoteller centralt beliggende i hjembyen.

- Dengang var det et slidt og nødlidende produkt, men jeg har fået det renoveret og sat et godt team af medarbejdere ind. Jeg synes, at jeg har gjort, hvad jeg kunne i forhold til projektet, siger Jens Rysgaard.

Skaber hurtigt overskud

Jan Milling og hans familie har med succes opkøbt flere hoteller, der tabte penge og trængte til en kærlig hånd, hvorefter han har brugt sin håndværksmæssige baggrund til at friske hotellerne op.

I 2016 købte han Hotel Gestus i centrum af Aalborg. Det blev på mindre end et år udviklet fra at give underskud til at tjene penge.

Året før overtog han det store Hotel Søpark i Maribo. Med 109 værelser er det en stor spiller på Lolland. Her tog det også kort tid at skabe overskud efter at have udrullet et holdbart koncept, der både appellerer til private gæster og industrikunder som Siemens og Vestas.

Milling Hotels har således øget sine overskud år for år. I 2017 tjente virksomheden 18 millioner kroner før skat. Omsætningen oplyses ikke, men bruttofortjenesten var på et år vokset med 19 procent til 63 millioner kroner.

Regnskabet for 2018 er ikke helt klar, men Jan Milling kender godt omridset.

- Det bliver lidt mindre end i 2017, som var et exceptionelt godt år. Belægningstallet var en smule lavere i 2018, og det betyder noget, siger han.

Milling Hotels er en sand familievirksomhed, hvor Jan Milling og hans kone udgør topledelsen. Deres søn, Andreas Milling, har været på hotelskole i Schweiz og driver nu hotellerne i Maribo og Aalborg.

Dorte Millings bror, Peter Milling, bliver nu sendt til Aarhus for at hjælpe Hotel Ritz godt i gang under det nye ejerskab. Hans kone, Gitte Milling, er områdedirektør for de fem hoteller i Odense.