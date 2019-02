Det lille fynske firma Dantaet leverer vandsikringsteknologi til seks kæmpe VM-stadions, som oliestaten Qatar bygger op til VM i fodbold i 2022 - samtidigt bliver firmaets teknologi bygget ind i 37 nye metrostationer i Doha.

Når millioner af fodboldfans i 2022 strømmer ind på en række spritnye VM-stadions i Qatar eller kører på et nybygget kæmpe letbanesystem, som olie- og gasstaten opfører frem mod VM i fodbold i 2022, så har det lille fynske firma Dantaet fra Højme leveret en lille, men afgørende del af teknologien til den knastørre VM-arrangør. Firmaets teknologi til at afsløre og standse lækager på vandledninger og rør - og dermed både vandspild og vandskader - bliver installeret på alle 37 stationer på de første tre letbanelinjer og flere af de stadioner, som verdens - ifølge IMF - rigeste land spenderer milliarder på frem til slutrunden. - Vi startede i slutningen af 2017, efter at vi blev godkendt. Vores teknologi er allerede på plads på den første letbanelinje, siger stifter og ejer af Dantaet, Erik Nielsen. I mere end 33 år har han drevet og udviklet Odense-virksomheden, som i dag har papir på at være en af Europas førende, når det handler om at levere og udvikle teknologi og alarmsystemer, som overvåger, opdager og stopper lækager på rør og vandledninger i alt fra private hjem til sygehuse og altså snart også VM-stadioner.

Verdens rigeste land bruger milliarder af kroner på at gøre klar til VM i fodbold i 2022. Det fynske firma Dantaet spiller en rolle i at vandsikre bl.a. 37 letbanesystemer og en række af de stadions, hvor kampene skal spilles. Foto: Reuters/Fadi Al-Assaad

Samarbejder med Qatar-firma Dantaet er blevet del af holdet i Qatar, fordi selskabets læksikringer bliver brugt og anbefalet af bl.a. det danske ingeniørfirma Cowi og store internationale partnere, som har været afgørende for at åbne banen for Dantaet i VM-sammenhæng. Dantaet er desuden i Qatar med sin danske samarbejdspartner, målerproducenten Kamstrup, som har de fynske løsninger som en fast del af sine anbefalinger på verdensplan. - Det gjorde, at vi er blevet kontaktet af mange forskellige virksomheder i området allerede fra starten af 2017. I sidste ende har vi fået en samarbejdspartner i form af Qatar-entreprenørfirmaet Nysa, som vi er meget glade for, siger Erik Nielsen. Nysa beskriver han med fire begreber, som også betyder meget for ham selv, som kan fremvise en mappe fyldt med de patenter, som udgør hele grundlaget for virksomheden Dantaet. - De holder ord, de er teknologisk utroligt dygtige, de er professionelle og så har de god humor, siger han om firmaet. Der har været meget omtale af VM-slutrunden i Qatar - også kritik af FIFAs beslutning om at placere slutrunden i landet. For Erik Nielsen og Dantaet har det været et nyt marked at levere teknologi til, og det har selvfølgelig også krævet overvejelser, siger han. - Vi skulle selvfølgelig tænke os om først, men det er som sagt meget professionelle partnere, vi har dernede. Vi har kun oplevet det som et yderst positivt miljø at arbejde i, hvor alle de store spillere er til stede, siger han.

Samarbejdspartneren fra Qatar var på et fire-dages besøg i Odense, før kontrakten med Dantaet faldt endeligt på plads. Her er Nysas to udsendte på plads på rådhuset hos borgmester Peter Rahbæk Juel (S). Set fra venstre: Michael Lee Dantaets afdeling i Storbritannien, Prabu Vellingiri, foprretningsudvikler hos Dantaets partner i Qatar, Nysa Trading & Contracting Co. W.L.L, Peter Rahbæk Juel, Karthik Manoharan, ingeniør Nysa, Jørn Bonnesen bestyrelsesformand, Dantaet, og yderst til højre Nigel Shirley Dantaet, Storbritannien. Bagest gemmer direktør og stifter af Dantaet, Erik Nielsen sig. De to britiske Dantaet-ansatte var med, da det er dem, der har den direkte kontakt til partneren i Qatar. Privatfoto

Hjælp fra borgmesteren I første omgang kom selskabets direktør og teknikansvarlige på besøg i Odense, hvor Erik Nielsen bl.a. fik hjælp af Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel (S). - De var her i fire dage og først tænkte vi, at det godt nok var lang tid, men det gik utrolig godt og de var virkelig imødekommende. De så produktionen og ville gerne spise indisk, så det gjorde vi inde i byen, og så åbnede Peter (Rahbæk Juel, red.) rådhuset for dem, så det var en stor succes, siger Erik Nielsen, som også havde sin bestyrelsesformand advokat Jørn Bonnesen med, da delegationen fra Qatar-selskabet var i byen. Efterfølgende fik Dantaet da også den første ordre på et anlæg til en af de 37 letbanestationer på tre letbanelinjer, som Qatar bygger i forbindelse med VM-slutrunden. 52.000 bygningsarbejdere skal på to år opføre en hypermoderne letbane, som skal transportere de mange fodboldfans rundt. - Det var den første, men vores systemer skal ind i 37 stationer og ud på flere stadioner, fortsætter Erik Nielsen, som også kan glæde sig over, at Qatars øverste jernbanemyndighed netop har godkendt Odense-selskabet, så der er banet vej for mange andre opgaver udover letbane-byggeriet.