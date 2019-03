Fynsk Erhverv: Jubel over motorvej, men ærgrelse over finansiering

Fynsk Erhverv er særdeles glade for regeringens plan om at udvide den fynske motorvej syd om Odense, men kede af at Storebæltsbroen nu igen skal bruges som en af de største finansieringskilder.

Hos Fynsk Erhverv sidder man hovedsageligt tilbage med en god fornemmelse i maven, efter at regeringen og DF onsdag formiddag præsenterede en ny, stor infrastrukturplan, der sender penge mod motorvejen og jernbanen på Fyn.

En del af de mange milliarder vil dog blive taget fra brugerbetalingen på Storebæltsbroen, som fynske virksomheder har kæmpet for at få nedsat.

Så direktør Jytte Reinholdt jubler ikke uden forbehold.

- Udvidelsen af den fynske motorvej er den absolutte topprioritet hos de fynske virksomheder. Du kan jo se, hvad det betyder, når der sker en ulykke, som den, der skete i morges (onsdag morgen skete, der en ulykke ved Odense SV., red.). Det er selvfølgelig først og fremmest ulykkeligt for dem, der er involveret, men det illustrere samtidigt problemerne på motorvejen. Lavere takst på Storebæltsbroen er dog også noget, der bliver prioriteret højt hos virksomhederne. Så vi er stærkt tilfredse med, at man lader maskiner fortsætte med at udvide den fynske motorvej, men mener ikke, at det er okay, at man finansierer udvidelsen og mange andre af projekterne med de penge, som bilisterne betale for at køre over broen. Infrastruktur bør betales af fælleskassen, som vi alle sammen betaler til, siger Jytte Reinholdt, der peger på, at Fynsk Erhverv vil kæmpe videre for en lavere brotakst i regi af Storebæltkomitéen.

Hun peger desuden på, at en udvidelse af motorvejen syd om Odense ikke kun kommer fynske virksomheder til gode.

- På vegne af det fynske erhvervsliv er vi meget glade for, at man nu udvider motorvejen, men det er også vigtigt at sige, at det altså er en gevinst for hele Danmark, siger hun.