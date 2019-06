Europæiske byer advarer: Airbnb tager boliger fra markedet

Ti europæiske storbyer mener, at EU må skride ind over for Airbnb, der formidler boliger rundt i verden.

Portalen Airbnb skal pålægges strammere krav, da den fjerner boliger fra indbyggerne i byerne, som i stedet går til turister.

Sådan lyder det i en fælles udtalelse fra ti europæiske storbyer, der beder EU om hjælp til at løse problemstillingen.

Udtalelsen er fra Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bordeaux, Bruxelles, Krakow, München, Paris, Valencia og Wien.

Udtalelsen kommer på bagkant af et oplæg fra EU-Domstolens generaladvokat i april i en sag, hvor en fransk organisation har anklaget Airbnb for at drive udlejningsvirksomhed i strid med fransk lov.

Afgørelsen i den sag er endnu ikke kommet. Men generaladvokaten, der fungerer som en slags rådgiver for EU-Domstolen forud for en domsafsigelse, vurderer, at Airbnb's portal er en "tjenesteydelse i et informationssamfund" og ikke en traditionel boligudlejningsvirksomhed.

De ti storbyer frygter, at det vil give Airbnb frie rammer til at operere i EU uden at have pligt til at dele oplysninger om udlejningerne med lokale myndigheder.

- Europæiske byer mener, at boliger først og fremmest skal bruges til at bo i. Mange byer kæmper med alvorlig boligmangel.

- Når lejligheder kan benyttes til den mere lukrative udlejning til turister, forsvinder de fra boligmarkedet. Samtidig bliver ejendomspriserne skubbet yderligere i vejret, og boligsituationen for byboerne bliver dårligere, skriver byerne i en udtalelse.

Airbnb udtalte sig i april positivt om udtalelsen fra generaladvokaten. Den "gav et positivt overblik over, hvilke regler der gælder for deleøkonomiske platforme", skrev Airbnb ifølge den britiske avis The Guardian.

I Danmark blev der i april vedtaget en lov om privat boligudlejning i Folketinget.

Ifølge den nye lov må man udleje sin private bolig op til 70 dage årligt, hvis udlejningen sker gennem en platform, der samarbejder direkte med de danske skattemyndigheder.

Hvis der er tale om enkelte værelser eller sommerhuse, må de udlejes hele året.

Airbnb har indgået en aftale med de danske skattemyndigheder. Den betyder, at platformen skal dele oplysninger om udlejeres indtægter fra 1. juli og frem.

I København har overborgmester Frank Jensen (S) tidligere været kritisk over for dele af den nye lov.

Det gælder blandt andet den del, der tillader at leje værelser ud hele året. Frank Jensen har betegnet det som et "hul i loven".