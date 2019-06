Efter rekordoverskud: Nu skal der flere forskere til Middelfart

Fynske Interacoustics bliver ved med at øge overskuddet kraftigt. Nogle af de mange penge på bundlinjen skal bruges til at ansætte skarpe hjerner på hovedsædet i Middelfart, hvor 70 medarbejdere i forvejen bruger deres arbejdsdag på forskning og udvikling.

- Det lyder måske lidt kedeligt, men det er altså resultatet af et langt, sejt træk, hvor vi år efter år har investeret i at lukke huller i produktsortimentet og i en udvidelse af salgsorganisationen, så den nu rækker verden rundt, siger han.

Det er den overordnede forklaring på, at høreudstyrs-virksomheden sidste år satte rekord med et overskud på 100 millioner kroner før skat - 32 procent mere end året før.

I øjeblikket er 70 ansatte i Middelfart beskæftiget med forskning og udvikling, desuden har virksomheden i de seneste fem år haft fem ansatte på et særligt center på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby. De fem skal dels arbejde mere uafhængigt, så de ikke så let bliver opslugt af de mere dagligdags udfordringer men tænker langt frem. Desuden er de en del af det meget livskraftige forskermiljø på DTU og skaber kontakt til eksempelvis ph.d.-studerende i området - især med fysik-specialer.

- Øget forskning og udvikling er simpelthen den medicin, der skal til, for at vi kan klare os godt i fremtiden. Vi ser hele tiden på, hvor vi kan investere mere, siger direktøren.

Interacoustics primære forretningsområde er apparater, som læger kan bruge til at vurdere patienters høreevne. Med den baggrund gik virksomheden ind i udviklingen af udstyr, der kan være med til at diagnosticere og eventuelt behandle patienter, der har problemer med balancen og som har let til svimmelhed. Mange balanceproblemer har sammenhæng med øret, så firmaets ekspertise kunne gøre ekstra nytte på det nye område.

- Vi har blandt andet prioriteret at kunne gøre endnu mere inden for svimmelheds-området, hvor vi i forvejen er førende. Her kan vi se, at der er flere muligheder, så her øger vi indsatsen med forskning og udvikling, siger Carsten Kind.

Ingeniør-uddannelse i Trekantområdet

- Jo lettere vi kan få adgang til veluddannet arbejdskraft, jo bedre er det for os. Derfor er jeg bekymret for, om en kommende regering vil gøre det sværere at tiltrække højtuddannede til Danmark, siger Carsten Kind.

Han vil også meget gerne have uddannet flere danske ingeniører og foreslår derfor, at Syddansk Universitet opretter en afdeling af ingeniøruddannelsen i Trekantområdet, hvor der både er et stort befolkningsunderlag og et stort behov for arbejdskraft.

Traditionelt kom virksomhedens ansatte fra Assens, hvor den tidligere var placeret, og fra Odense. Efter flytningen til Middelfart er der kommet mange nye medarbejdere fra Trekantområdet.

Interacoustics er ejet af det børsnoterede Demant og er derfor meget tilbageholden med at sige noget om fremtiden. Direktøren vil derfor kun sige, at det stadig er planen, at virksomheden skal vokse.

172 medarbejdere er ansat direkte i Middelfart-virksomheden og dermed med i regnskabet, men i alt er 500 personer beskæftiget af Interacoustics aktiviteter.