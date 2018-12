Teknologien, parterne skal udvikle, skal øge udbyttet af ressourcer fra biomasse med to tredjedele. Det foregår ved hjælp af en særlig rislefilterteknologi, der i modsætning til andre lignende teknologier anvendes under normale temperatur- og trykforhold.

En række fynske virksomheder og organisationer er gået sammen i et nyt partnerskab, der skal være med til at øge den grønne omstilling i transportsektoren. Det skal ske ved, at der udvikles en ny teknologi, som kan gøre det mere fordelagtigt at konvertere gylle og organisk affald til for eksempel biobrændstoffer til fly, lastbiler og skibe.

Skal styrke grøn førerposition

Baggrunden for projektet er, at analyser fra Energistyrelsen, Energinet og flere universiteter viser, at biomasse kan være med til at begrænse fremtidens energisystem. Samtidig er det præmissen, at der er brug for avancerede biobrændstoffer, fordi el ikke kommer til at være egnet som drivmiddel for de tunge transportmidler på længere sigt.

- Med eFuel ønsker vi at understøtte udviklingen af fremtidens fossilfrie teknologier og styrke Danmarks grønne førerposition. Perspektiverne for eFuel er enorme, både miljømæssigt og forretningsmæssigt. Det er et potentielt guldæg, der på samme tid kan booste biogasproduktionen, lagre vindenergi og anvendes til grøn transport, siger Mogens Michael Møller, der er forretningschef i Miljøforum Fyn, som har taget initiativet til eFuel.

Planen er nu, at der skal opføres et pilotanlæg ved Nature Energys biogasanlæg på Midtfyn, og parterne søger finansiering til at udvikle og afprøve teknologien.