Tredje etape på den fynske motorvej presser sig på

Motorveje er til at køre på - ikke til at holde i kø. Så glæden er altid stor, når der afsættes midler til mere fynsk motorvej, og den bliver endnu større, når asfalten er lagt, og trafikken atter flyder tværs over øen.

Så er det lettere og mere sikkert at komme til og fra arbejde, besøge familien, og chaufførerne i de store lastvogne kan udføre deres job og levere varer til tiden. Der skal ikke betales strafbøder fra leverandørerne, og virksomhederne kan planlægge efter rettidig levering. For virksomhederne, der har brug for transport af varer, komponenter og materialer, er trafikforholdene således altafgørende for forretningen. Kø er spildtid, og sene leveringer ødelægger flowet i produktionen, mens kunderne får dårlige købsoplevelser, når deres varer ikke er leveret i tide til butikkens hylder.

Derfor ser vi frem til, at den nye regering lytter til Fyn og har tredje etape syd om Odense på den fynske motorvej med i planen for de fremtidige infrastrukturinvesteringer. Vi ser også frem til, at transportminister Benny Engelbrecht (Fyens Stiftstidende, 27. august 2019) vil arbejde på den lange bane og lave en langsigtet plan for infrastrukturen. På Vestfyn arbejder maskiner og mænd hver dag på at bringe en bredere motorvej frem til afkørsel 53 - Odense V. I den tidligere regerings infrastrukturplan blev der afsat midler til yderligere en etape på arbejdet, så motorvejen bliver tresporet i begge retninger fra motorvejskryds Odense over Vestfyn helt frem til Lillebæltsbroen. Så kan maskiner og mænd fortsætte deres arbejde, når de i 2021 er færdig med den nuværende etape. Det synes vi i Fynsk Erhverv var en god plan, som den nye transportminister skal kigge dybere ind i. Både til gavn for Fyn, men i høj grad også for sammenhængskraften mellem Øst- og Vestdanmark.

I en endnu ikke offentliggjort undersøgelse i Den fynske Erhvervspanel vurderer ni ud af 10 erhvervsledere, at udvidelsen af den fynske motor mellem Odense Vest og Odense SØ har stor betydning for udviklingen på Fyn. Medarbejdere - nuværende som nye - kigger på transporttiden til og fra arbejde, og mange oplever store udfordringer i trafikken morgen og eftermiddag, Så for virksomheder, der konstant efterspørger kvalificeret arbejdskraft, og medarbejderne, der skal have familielivet til at hænge sammen med aflevering og afhentning af børn, indkøb, fritidsinteresser m.fl. er udvidelsen af motorvejen et vigtigt bidrag til forretningsmæssig vækst og personlig livskvalitet.

Trængslen på den fynske motorvej har stor betydning for væksten og velfærden på Fyn. Derfor appellerer vi til, at der afsættes midler til tredje etape i den kommen de infrastrukturinvesteringsplan til strækningen Odense V - motorvejskryds Odense. Og at der også tages skridt til at få iværksat en VVM-redegørelse for strækningen fra motorvejskryds Odense til Nyborg, så vi ikke endnu engang kommer til at opleve de trængselsmæssige udfordringer, som udspiller sig omkring Odense og Vestfyn i disse år.