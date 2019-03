Ytringsfrihed: Som følge af min deltagelse i den offentlige debat rettede Naser Khader på sin blog i Jyllands-Posten hård kritik mod mig og ledelsen af Fyns Politi og opfordrede mig til at finde ud af "om jeg vil være politiker hos Det Radikale Venstre eller politiassistent". Ellers skulle jeg ifølge Khaders "logik" skabe tvivl om politiets integritet. Khader forsøgte tydeligt med sit angreb at knægte min grundlovssikrede ytringsfrihed ved direkte at lægge pres på min arbejdsgiver - en primitiv taktik som Khader har forfinet gennem årene i jagten på alle dem, som vovede at sige "demokratikrigeren" imod.

Khaders personlige og perfide angreb blev intensiveret i Berlingske og BT, hvor han i et interview udtalte, at jeg skulle være "tilhænger af Vollsmose-beboernes adfærd og holde per automatik med beboerne. En stor del af beboerne i Vollsmose har ligesom Elvir Abaz indvandrerbaggrund". I en efterfølgende sms-besked til Berlingske skrev Khader: "Jeg vil ikke føle mig tryg ved at komme til Vollsmose, hvis Abaz er en del af politiholdet, der skal beskytte mig."

I kølvandet på Naser Khaders primitive angreb valgte jeg at holde en pause for at kunne fokusere på mit arbejde, så der ikke kunne skabes tvivl om min troværdighed og objektivitet som politibetjent. Den primære årsag til denne ufrivillig pause var for at beskytte min arbejdsgiver, Fyns Politi, herunder vores yderst kompetente politidirektør, som på ingen måde fortjener at blive udsat for et voldsomt politisk pres.

Men eftersom partiledelsen endnu ikke offentligt har taget afstand fra Khaders åbenlyse forsøg på at knægte min ytringsfrihed - og dermed true alle de i det offentlige sektor, som kunne finde på at kritisere magten, må jeg hermed konkludere, at Naser Khader taler på partiets vegne. I det lys føler jeg mig nu nødsaget til at tage til genmæle, for Khader udfordrer borgernes ret og pligt til at modsige magten.

Naser Khader og andre ved udmærket, at jeg har udtalt mig som privatperson og ikke på vegne af politiet. I stedet for sagligt at forholde sig til indholdet har Khader og Martin Henriksen angrebet min ret til at ytre mig ved blandt andet at lægge åbenlyst pres, grænsende til magtmisbrug, på ledelsen af Fyns Politi - og på den måde direkte presset mig til at holde min mund.

Khaders opførsel er i min optik fuldstændig uværdig for et folketingsmedlem, som oven i købet er retsordfører, værdiordfører, menneskerettighedsordfører mm. i et regeringsbærende parti, hvis formand er justitsminister - og min øverste chef. I sin "heroiske" kamp mod islamisterne er Naser Khader blevet ligeså hadsk, intolerant og lydighedskrævende som de islamister, han påstod, han ville bekæmpe, og jeg begriber ikke, at de konservative lader sig besnære af hans stigende ekstremisme og (selv-radikalisering.

Jeg begriber vitterligt ikke, at Det Konservative Folkeparti, hvis mange af de oprindelige, borgerlige kerneværdier jeg ellers identificerer mig med, ikke kan se, at fundamentalisten og opportunisten Khader er ved at køre partiet fuldstændig i sænk.

Khaders vedvarende personhetz og chikane mod andre vidnerom et desperat menneske, som har mistet sit moralske kompas. Tilhængere af Khader accepterer at se gennem fingrene med hans svækkede dømmekraft, blot han evner at generalisere i tilstrækkeligt omfang - og i øvrigt fordi han er "tough on muslims" og går forrest, når der skal sparkes til de svageste i samfundet for at promovere sig selv.

Kendsgerninger kommer ofte i vejen for en god historie. På det politiske niveau virker det desværre, som om manglende indsigt hos visse politikere bliver tilgivet, når blot de evner at fastholde en stigmatiserende kurs i forhold til også det moderate, tavse flertal. Det er den sidste gruppe, som jeg til enhver tid vil forsvare og advare imod undergravning af deres frihedsrettigheder og retssikkerhed.