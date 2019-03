Læserdebat: - Pulje på 60 millioner kroner giver ny chance for at redde HF & VUC Langeland

Åbent brev til bestyrelsen for HF & VUC FynDe fleste ved det efterhånden: HF & VUC på Langeland er truet af lukning til sommerferien.De fleste ved også godt, at det er bestyrelsen for HF & VUC Fyn, der vil lukke afdelingen.Og ikke mange er længere i tvivl om, at der i Folketinget ligger 60 millioner kroner, som nødlidende VUC 'er kan søge.Så den burde ligge lige til højre fod: Selvfølgelig skal Langeland have del i redningspuljen.Men desværre nej. Rektor for HF & VUC Fyn Stig Holmelund Jarbøl har offentligt udtalt, at han hellere vil søge støtte til andre VUC'er på Fyn end redde Langeland. Og bestyrelsen har ikke anfægtet hans beslutning overhovedet. Indtil nu.Men nu får rektor og bestyrelsen en ny chance. Det er nemlig først nu, pengene kan søges. Kriterierne er netop offentliggjort, og så vidt vi kan se, er det er uden for enhver tvivl, at afdelingen på Langeland opfylder betingelserne for at få støtte. Ja, det ser nærmest ud, som om kriterierne er formuleret med bl.a. Langeland i tankerne.Vi appellerer derfor endnu engang indtrængende til rektor og bestyrelsen. Se nu at få søgt den halvanden million, der skal til for at redde HF & VUC på Langeland i det kommende skoleår!Vi appellerer især til bestyrelsesmedlemmerne:Michael Nielsen, Det konservative Folkeparti, medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, udpeget af rådet.Ole Wej Petersen, Socialdemokratiet, borgmester på Ærø, udpeget af kommunerne på Fyn & øerne.Kristian Grønbæk Andersen, formand for Odense Radikale Venstre.Trine Bramsen, Socialdemokratiet, medlem af Folketinget.Tonny Fejerskov, næstformand for 3F Østfyn, udpeget af LO.Lisbeth Bille, udpeget af Fynsk Erhverv.Anne Jensen, udpeget af Syddansk Universitet.Jens Mejer Pedersen, udpeget af UCL/EAL.Vi nægter simpelthen at tro på, at I otte fynboer vil sidde på hænderne, mens Langeland mister sin eneste uddannelsesinstitution over folkeskoleniveau. Det mindste, I kan gøre, er da at søge om at få del i puljen. Så står vi på spring lokalt for at hjælpe institutionen videre.