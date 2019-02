Alt for mange penge bliver brugt på administration i regionerne

Reformbehov: I Venstre har vi en ambition om at sikre alle danskere behandling af høj kvalitet og samtidig et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Med sundhedsreformen ønsker vi at flytte penge fra administration og i stedet sikre bl.a. op til 25 topmoderne sundhedshuse, 10-15 flere akutbiler til de tyndt befolkede områder og at uddanne 2.000 flere sygeplejersker.

De seneste år har regionerne desværre brugt en stigende andel af deres budgetter på at ansætte administrative medarbejdere. Der bliver brugt flere kræfter på registrering og dokumentation, og det er tankevækkende, når formanden for et af Danmarks største lægefaglige selskaber, overlæge på Svendborg Sygehus, Joachim Hoffmann-Petersen, om stigningen i udgifterne til sundhedsadministration i Region Hovedstaden til Berlingske siger, at han "sidder tilbage med en fornemmelse af, at Region Hovedstaden er et beskæftigelsesprojekt for administrative medarbejdere".

Jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg simpelthen bliver så ærgerlig, når tørre tal viser, at siden 2007 er antallet af administrative akademikere steget med svimlende 137 pct. i regionerne, mens antallet af chefer er vokset med 33 pct. Vi skal ikke bruge stigende summer på bureaukrati.

Det skal vi sætte en stopper for. Vi skal bruge pengene på danskernes sundhed, behandling og den borgernære velfærd. Det er et af de vigtige mål med sundhedsreformen. Vi flytter penge fra de administrative lag i regionerne, vi rykker opgaver som f.eks. IT og indkøb op til staten. Og samtidig flytter vi nye opgaver ud i almen praksis og til kommunerne i topmoderne sundhedshuse, hvor flere fagligheder under samme tag kan sikre behandling og kontrol.

I 2030 kan vi forvente 230.000 flere ældre og et stort antal kronikere med både KOL og diabetes. Det udfordrer den måde, vi hidtil har organiseret vores sundhedsvæsen på. I dag oplever alt for mange at have langt til den praktiserende læge, og det er især trist for vores ældre medicinske patienter og vores børnefamilier. Og udfordringerne bliver ikke mindre af, at ca. en tredjedel af lægerne i almen praksis forventes at gå på pension inden for de næste ti år. Der er brug for, at vi tegner de organisatoriske streger anderledes, og med den ene hånd nedlægger regionsrådende og sparer på administrationen, og med den anden hånd løfter det nære sundhedsvæsen. Med sundhedsreformen får vi et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Det er både i patienternes og personalets interesse.