1959: DGF-jubilæumsstævne på Odense Stadion

Dansk Gymnastik-Forbunds jubilæumsstævne var for 60 år siden henlagt til Odense Stadion og Fyens Forum, hvor der begge steder var pænt besøg til de mange holdopvisninger. Begivenhederne blev afrundet med en aftenfest i Fyens Forum for samtlige aktive deltagere, og ved en særskilt sammenkomst, hvor der deltog omkring 100 ledere, uddelte Dansk Gymnastik-Forbund forskellige hædersbevisninger. Den tidligere formand for Dansk-Gymnastik-Forbund, disponent Holger Christensen, København, og Fyns-kredsens formand, Chr. Jørgensen, fik begge overrakt den højeste udmærkelse, der fandtes inden for DGF: Nachtegall-medaljen i guld. Medaljen var kun uddelt tre gange tidligere. På dagens billede ses tre Middelfartpiger med stråhatte, der følger deres lidt yngre bysbørns udfoldelser på grønsværen. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

